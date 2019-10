Tour de France : une arrivée à Iraty ?

Bayonne, France

"Bien sûr qu'on reviendra". Ravis du succès de la 20e et avant-dernière étape du Tour 2018, un contre-la-montre entre Saint-Pée-sur-Nivelle et Espelette, et des images offertes par les paysages du sud Labourd, la direction de la Grande Boucle avait promis de faire de nouveau escale au Pays Basque rapidement. Ce devrait être chose faite en 2021, selon les informations de France Bleu Pays Basque.

Une arrivée aux chalets

Il avait fallu attendre 12 ans entre le départ du Tour de France à Cambo-les-Bains, et cette étape de 2018. Le retour du peloton au Pays Basque devrait donc être beaucoup plus rapide cette fois. La station d'Iraty a en effet reçu la visite de la direction du Tour en juin dernier. Le patron, Christian Prudhomme, accompagné d'élus du département des Pyrénées-Atlantiques était du voyage et a été hébergé dans un hôtel à Iraty.

La station, en surplomb de Larrau, devrait en effet accueillir l'arrivée d'une étape, en haut de Bagargui, au niveau des chalets. Reste à savoir comment y faire stationner l'impressionnant barnum qui accompagne l'évènement planétaire. Le directeur du Tour a également reconnu le port de Larrau, qui relie la Soule et la Navarre.

Le port de Larrau au menu

Ce col a déjà été escaladé deux fois par les coureurs de la Grande Boucle, en 1996 (Argelès-Gazost / Pampelune) et en 2007 (Orthez / Gourette). L'ascension côté français, une montée de 15,3 kms à 7,9%, est classée "hors catégorie".

Il faudra tout de même attendre un an, avant l'officialisation de cette arrivée par les organisateurs. Selon nos informations, l'étape d'Iraty serait retenue pour l'édition 2021. La Grande Boucle empruntera-t-elle pour autant les routes souletines dès 2020 ? La deuxième étape pyrénéenne de la prochaine édition devrait en effet s'élancer de Pau et arriver à Laruns.

Un Pau - Laruns dès 2020

Mais selon France Bleu Occitanie, le tracé de cette 9e étape, le dimanche 5 juillet, au lendemain d'une journée entre Cazères et Loudenvieille dans les Hautes-Pyrénées, devrait passer plus à l'est et emprunter le Tourmalet, le Soulor et l'Aubisque. Confirmation ce mardi 15 octobre lors de la traditionnelle cérémonie à Paris au cours de laquelle le parcours du Tour est dévoilé dans son ensemble.