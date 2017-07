Tour de France: une arrivée très festive à Nuits-Saint-Georges!

L'allemand Kittel a franchit la ligne d'arrivée en vainqueur sous les yeux d'une foule immense à Nuits-Saint-Georges. Avec une ambiance chaleureuse les Nuitons ont fait honneur à leur commune et à sa réputation!

Une arrivée comme on les aime! C'est l'Allemand Marcel Kittel qui a jaillit du peloton et s'est adjugé ce vendredi la victoire sur la 7e étape du Tour de France. Une arrivée vous le savez, qui s'est jouée à Nuits-Saint-Georges, chez nous en Côte-d'Or. Et pour laquelle la photo finish a été nécessaire pour déterminer le nom du vainqueur. Finalement Kittel l'emporte par une marge inférieure à... 6 millimètres! Le Norvégien Edvad Boasson Hagen termine deuxième de l'étape. C'est la troisième victoire d'étape pour Kittel, 29 ans, depuis le départ de Düsseldorf après ses sprints victorieux de Liège (dimanche) et de Troyes (jeudi).

Le public de Nuits-Saint-Georges, un public très international puisque nombre de spectateurs venaient en fait de toute l'Europe! © Radio France - Thomas Nougaillon

Côté public, 35 000 spectateurs étaient attendus à Nuits-Saint-Georges pour le grand retour de la Grande Boucle en Côte-d'Or, 10 ans après Semur-en-Auxois et 20 ans après Dijon. Sur la ligne d'arrivée quelle fête! Avant que les coureurs n'arrivent le reporter de France Bleu Bourgogne a assisté au passage de la mythique caravane du tour aux côtés d'Alexandra, 32 ans, originaire de Renève en Côte-d'Or et de ses enfants... Pour eux, pas de soucis, la pêche aux petits cadeaux a été bonne! "On a attrapé des petits tableaux sur lesquels ils peuvent écrire, des pare-soleils, des lunettes, des petits saucissons!"

Alexandra et ses enfants! Copier

Alexandra, son père Milovan et ses enfants! © Radio France - Thomas Nougaillon

Autre belle rencontre, ce vendredi à Nuits-Saint-Georges: Christophe, 44 ans, couvreur-zingueur dans la petite cité viticole... Il s'est installé à une vingtaine de mètres de la ligne d'arrivée aux côtés de sa fille Clara, 15 ans et de son fils Alexis, 13 ans. Christophe a décidé d'emmener ses enfants: "ce qui nous plait c'est tout un ensemble: l'ambiance, les coureurs, venir en famille, participer, ça nous permet de voir autre chose!" Son patron a donné leur vendredi après-midi à ses salariés en raison du passage du tour. Mais en contrepartie, Christophe, comme ses collègues, a du commencer sa journée un peu plus tôt, à 6 heures du matin. Ce vendredi soir, il ne fera pas de "vieux os" comme on dit: "je vais être complétement rincé! Avec la chaleur et tout... On sera content d'aller se coucher! Mais on aura passé une très bonne journée!"

Christophe, couvreur-zingueur à Nuits-Saint-Georges, fan de Tour de France Copier

Christophe (avec la bouteille dans la main), ses deux enfants à sa droite Clara et Alexis... Ils sont en compagnie d'un couple d'amis. © Radio France - Thomas Nougaillon

Antoine et Maxime, 19 et 20 ans, ont assistés en direct à la victoire de l'Allemand Kittel. Ils ont été incroyablement surpris par la vitesse des coureurs à l'arrivée après plus de 200 km de course! "La vitesse est impressionnante! La vidéo que j'ai faite semble avoir été tournée en accélérée mais, non, pas du tout, en fait! C'est la première fois que j'assiste à une arrivée du Tour de France et je ne le regrette pas du tout! Si les coureurs repassent dans le coin, c'est sûr: j'irais!" dit Maxime.

Revivez l'arrivée à Nuits-Saint-Georges comme si vous y étiez aux côtés de Maxime et de son pote Antoine! Copier

Antoine et Maxime sont originaires de Pontailler-sur-Saône © Radio France - Thomas Nougaillon

Pour assurer la sécurité, alors que nous sommes toujours sous le régime de l'état d'urgence, 700 gendarmes étaient mobilisés ainsi que 80 pompiers et des policiers. Une fois les coureurs passés, de nombreuses personnes présentes dans la petite Cité Viticole de 5 600 âmes sont restées boire quelques uns de nos bons vins de Bourgogne et manger un morceau dans une belle ambiance, une ambiance festive. Ce samedi matin les coureurs repartent de Dôle vers la Station des Rousses. Une 8e étape longue de 187,5 kilomètres.