Tour de France : une édition "dure et exigeante" dit l'ancien cycliste Jean-Pierre Danguillaume

C'est parti, le Tour de France cycliste, 110e du nom, s'élance ce samedi après-midi de Bilbao au Pays Basque espagnol. Au programme 3.404 kilomètres en trois semaines jusqu'au 23 juillet et l'arrivée sur les Champs Élysées à Paris. Dans le peloton cette année, pas de coureur tourangeau mais il en est un qui va suivre cela comme chaque année de très près. Il s'agit du Jocondien Jean-Pierre Danguillaume, septuple vainqueur d'étapes sur le Tour entre 1970 et 1978.

"Un Tour de France dur et exigeant"

Ce départ depuis le Pays Basque espagnol, c'est une ambiance garantie selon Jean-Pierre Danguillaume. "L**es spectateurs sont chauds là-bas, explique-t-il. Ils ont leurs supporters avec leur foulard et leur béret rouge, ils sont toujours là sur le bord des routes, cela va être très sympa mais moins sympa pour les coureurs parce que dès le départ cette année, c'est exigeant et il n'y a pas beaucoup de plat dans le Pays Basque. Ensuite, on attaque directement les Pyrénées. Les coureurs vont devoir gérer tout cela mais ça va être intéressant. Il y a longtemps que je n'ai vu un Tour de France aussi dur et exigeant".

Ils ont des Formule 1 entre les jambes

Au moment où le peloton va s'élancer pour trois semaines, comment ne pas avoir une pensée pour Gino Mäder, ce jeune coureur helvétique qui est mort il y a une quinzaine de jours après avoir lourdement chuté dans la descente d'un col durant le Tour de Suisse. Les coureurs prennent-ils justement plus de risques qu'avant ? Pas forcément explique Jean Pierre Danguillaume. "Le problème est qu'ils ont des Formule 1 entre les jambes. Les vélos sont très performants aujourd'hui, le matériel leur fait gagner (à physique égal à notre époque) 5 km/h. Selon moi, les cadres des vélos sont tellement rigides qu'ils descendent peut-être moins bien que nous lorsque les virages se succèdent. Souvent, les mecs vont tout droit. Nous, nous arrivions à nous coucher au sol. Avec ce type de vélo, ils n'arrivent pas à braquer. Au final, je pense qu'ils ne prennent pas beaucoup plus de risques que nous car nous prenions aussi des risques dans les descentes de cols".

Au mur, dans la maison de Jean-Pierre Danguillaume, des souvenirs de ses grandes heures de cycliste professionnel. © Radio France - J Lebret

Comme des millions de Français, Jean-Pierre Danguillaume s'installera devant sa télé et ne ratera pas une miette de cette 110e édition. "Le Tour de France, c'est un phénomène social" aime à dire le natif de Joué-lès-Tours, âgé aujourd'hui de 77 ans.