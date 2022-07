Tour de France: une étape hommage à Poulidor entre Saint-Léonard-de-Noblat et le Puy de Dôme en 2024?

Le Tour de France vient de se terminer et le parcours du prochain se dessine déjà. Et celui de 2024 se prépare discrètement. Rien n'est encore calé mais il y aura probablement une étape en hommage à Raymond Poulidor. Elle partirait de Saint-Léonard-de-Noblat pour arriver au sommet du Puy de Dôme.

C'était le 12 août 1964. La 20eme étape du Tour de France, 237 kilomètres entre Brive et le sommet du Puy de Dôme. Une étape entrée dans la légende de la Grande Boucle grâce au duel entre Jacques Anquetil et Raymond Poulidor, au coude à coude pour la victoire finale, trois jours avant l'arrivée du Parc des Princes (l'étape en revanche a été remportée par le grimpeur espagnol Julio Jimenez, décédé le 8 juin dernier).

L'arrivée au sommet du Puy de Dôme avait été boudée par les organisateurs, la dernière étape remonte à 1988, puis rendue impossible avec la construction du train à crémaillère et la candidature à l'Unesco. Le Conseil Départemental, propriétaire du site, mettait un véto absolu au retour du Tour. Une seule ouverture annuelle jusqu'au sommet est autorisée pour les cyclotouristes, sans compter tous eux qui montent clandestinement au petit matin, avant le premier train.

Mais Christian Prudhomme, le patron du Tour, a toujours fait de l'arrivée au Puy de Dôme sa priorité et vient d'obtenir gain de cause. Le Conseil Départemental autorise le retour de la course. Cela se fera sous condition, avec une installation minimale au sommet (ASO sait faire), l'essentiel des installations techniques restant sur le parking du Panoramique. Et surtout, le public ne devrait pas être autorisé dans la montée finale, les 4,5 km de pente régulière à 12%, la route étant trop étroite.

Un timing idéal pour une étape hommage

Mais il faut une ville départ pour cette étape. Cela tombe bien, ASO et le Conseil Départemental de la Haute-Vienne ont discuté en début d'année d'un possible hommage à Raymond Poulidor. Le timing est idéal pour 2024 et célébrer les 60 ans du duel. Il y a 115 kilomètres à vol d'oiseau entre départ et arrivée et un beau terrain de jeu pour essorer le peloton avant l'ascension finale, en passant probablement par la Creuse, le département de naissance de Raymond Poulidor. Car il n'est pas question d'un simple contre la montre, impossible au Puy de Dôme de faire redescendre voitures et motards qui accompagnent un coureur pour retourner au départ suivre un autre coureur.

Bien sur, le tracé du Tour 2024 n'est pas encore fait. Un Tour plein d'inconnus, qui pourrait partir d'Italie (une première) et surtout ne pas arriver à Paris (une autre première), question logistique puisque ce sera à quelques jours de l'ouverture des Jeux Olympiques. L'étape entre Saint-Léonard-de-Noblat et le Puy de Dôme reste encore à l'état d'hypothèse, mais elle est déjà bien avancée. Pour la confirmation, ce ne sera pas avant la présentation du parcours 2024, au mois d'octobre 2023.