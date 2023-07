Tour de France : une fan zone à Mélisey samedi 22 juillet "pour dire merci" à Thibaut Pinot

Les organisateurs attendent entre 500 et 1 000 personnes au stade municipal de Mélisey ce samedi 22 juillet. Pour fêter le dernier Tour de France de Thibaut Pinot, une fan zone est organisée dans son village par l'amicale cycliste des 1 000 étangs (ACME), à partir de 10 heures. L'avant dernière étape de la Grande boucle 2023, entre Belfort et le Markstein en Alsace, sera diffusé sur un écran géant. Un dernier coup de pédale symbolique en Franche-Comté pour le cycliste haut-saônois.

"On s'est dit qu'il fallait faire quelque chose, explique Matthieu Converset, ami de Pinot et gérant du magasin 'Les cycles des 1 000 étangs'. On avait organisé la même chose quand le Tour est passé ici. Si nous on ne le fait pas qui le fera ?" Thibaut Pinot terminera sa carrière à l'issue du Tour de Lombardie en octobre.

"Le territoire s'est développé énormément grâce à lui"

Une buvette sera installée, il y aura une structure gonflable pour les enfants, un apéro quizz et "une surprise" de Thibaut Pinot. Les organisateurs comptent "lui dire merci" pour ce qu'il a apporté à la région : "Le passage du Tour déjà, continue Matthieu Converset. Le territoire s'est aussi développé énormément en 10/15 ans grâce à lui. On le voit, les gens, les vacanciers, viennent pour découvrir son pays."

L'Amicale cycliste des 1 000 étangs a d'ailleurs réalisé un t-shirt officiel "Merci Thibo" . Ils ont floqué sur le devant pour le symbole une tête de mouton avec des lunettes de soleil et une casquette jaune.