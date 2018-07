A chaque étape du Tour de France, francebleu.fr vous propose une antisèche avec les infos marquantes de la journée. Tour d'horizon des tops et des flops.

-

Première. Le Colombien Fernando Gaviria, de l'équipe Quick-Step, a remporté la 1re étape du Tour de France ce samedi entre Noirmoutier et Fontenay-le-Comte en 4h23m32sec devant Peter Sagan et Alexander Kristoff à l'issue d'un final à rebondissements.

Le Colombien qui participe pour la première fois à la Grande Boucle est maillot jaune. Il est aussi le premier Colombien à remporter un sprint massif sur le Tour.

-

Froome en retard à cause d'une chute. La première étape du Tour de France 2018 a offert un dénouement inattendu en ce qui concerne les favoris. Christopher Froome est tombé à 6 kilomètres de la ligne d'arrivée. Le quadruple vainqueur du Tour a perdu 51 secondes. Un autre favori, le Colombien Nairo Quintana a crevé à 3,4 kilomètres de l'arrivée et a cédé plus d'une minute.

Deux faits de course qui profitent au Français Romain Bardet (AG2R-La Mondiale) qui compte désormais 51 secondes d'avance sur la plupart de ses rivaux.

La chute de Christopher Froome à 5 kilomètres de l'arrivée ! Le Britannique va perdre du temps au classement ! 😮 #TDF2018@chrisfroomepic.twitter.com/oo9StZ4Xwf — France tv sport (@francetvsport) July 7, 2018

-

Trois échappées made in France. En début d'étape, la première échappée a réuni trois coureurs français, le "local" Kevin Ledanois, Jérôme Cousin et Yoann Offredo, partis à l'avant dès les premières minutes de course. Un effort récompensé par le prix de la combativité pour Yoann Offredo.

L'écart a été stabilisé à quatre minutes avant que les équipes de sprinteurs (Gaviria, Groenewegen, Démare) réduisent l'écart. La jonction avec les rescapés (Cousin, Offredo) est intervenue à 10 kilomètres de l'arrivée.

-

Chute collective. A 10 kilomètres de la ligne, le peloton a été écrémé par une première chute collective. Le Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ) notamment n'a pu repartir qu'avec retard.

#TDF2018 🚨🚨 PREMIÈRE CHUTE MASSIVE SUR LE TOUR !!

DEMARE PIÉGÉ !! pic.twitter.com/P1ZjCeSUBZ — France tv sport (@francetvsport) July 7, 2018

