Tour de France : Wout Poels remporte la 15e étape, Jonas Vingegaard conserve le maillot jaune

Victoire de Wout Poels à Saint-Gervais

Vingegaard toujours en jaune

Pogacar a 10 secondes du leader

Cinq Français dans les dix premiers de la 15e étape

Le prix du combatif du jour décerné à Adrien Petit

Wout Poels plus fort que Wout Van Aert

Le Néerlandais Wout Poels, 35 ans, s'impose à Saint-Gervais Mont-Blanc et remporte la 15e étape du Tour de France en solitaire. Parti dans l'échappée du jour, le coureur de la formation Barhain Victorious a réussi à déposer un autre Wout, Van Aert de la Jumbo-Visma, dans la dernière ascension. Il décroche son premier succès dans un grand Tour et renoue avec la victoire après deux années de disette.

Son équipe, Barhain Victorious, signe sa deuxième victoire dans ce Tour 2023, un beau symbole après avoir été endeuillé par la mort de son coureur Gino Mäder lors d'une chute du Tour de Suisse à la mi-juin. "J'ai commencé à y croire dans le dernier kilomètre. L'émotion m'a rattrapé avec ce qui est arrivé à Gino. Je suis très heureux", a réagi Poels, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège 2016.

Il a abordé la dernière montée avec Wout van Aert, moins aérien qu'en 2022, et l'Espagnol Marc Soler. Les trois hommes comptaient alors 1 min 30 sec d'avance sur un groupe de poursuivants luxueux avec des coureurs comme Thibaut Pinot, Guillaume Martin, Mikel Landa, Warren Barguil ou Giulio Ciccone.

Pogacar - Vingegaard : match nul à Saint Gervais

Le Danois Jonas Vingegaard conserve son maillot jaune après une journée plus calme pour les leaders du classement général. Son rival Tadej Pogacar a bien tenté de le distancer dans la montée finale mais le Slovène s'est montré moins incisif que la veille. Match nul entre les deux cadors qui sont arrivés en même temps à Saint-Gervais, 6 minutes derrière Wout Poels. Dix secondes séparent toujours les deux premiers du classement général. Le duel épique va continuer. Journée de repos demain avant le contre-la-montre mardi qui pourrait bien être décisif.

Les Français brillent lors de cette 15e étape

Les coureurs tricolores ont mouillé le maillot ce dimanche, pour notre plus grand plaisir ! Cinq Français ont terminé dans les dix premiers de l'étape. Mathieu Burgaudeau monte sur le podium avec une très belle troisième place, derrière Wout van Aert. Le Vendéen de la formation TotalEnergies a réussi à fausser compagnie au groupe de poursuivant dans la montée finale vers Saint-Gervais.

Thibaut Pinot et Guillaume Martin terminent à la 6e et 7e place après avoir réalisé une très belle course. Guillaume Martin en profite pour s'emparer de la 10e place du général. Coup de chapeau également pour Simon Guglielmi (9e), le local de l'étape, et Warren Barguil (10e). Mention spéciale à David Gaudu qui a su se ressaisir après avoir été distancé par le peloton maillot jaune dans le col de Croix-Fry. Le Français de la Groupama FDJ termine 22e et reste dans le Top 10 du général.

Enfin, tout à l'arrière de la course, un autre Français mérite toute notre attention : Adrien Petit, blessé la veille dans une chute collective. Il s'est battu toute la journée pour rentrer dans les délais. Le jury lui a décerné le prix combatif du jour.

Ciccone s'empare du maillot à pois

L'Italien ne cachait pas ses intentions de récupérer le maillot à pois, sur les épaules de Neilson Powless avant d'être raflé par Jonas Vingegaard samedi. C'est désormais chose faite, Giulio Ciccone (Lidl-Trek) a récolté 16 points lors de la 15e étape et cumule désormais 58 points.

Les principales déclarations :

💬 Wout Poels : "C'est incroyable, c'est mon 10e Tour de France, quand on est enfant on en rêve et là c'est fait, j'y crois pas ! Quand j'ai vu que Van Aert était parti, je me suis dit qu'on pouvait pas le laisser partir, surtout avec la descente technique, il fallait prendre sa roue et c'est que j'ai fait. On était deux (coéquipiers, avec Mikel Landa, NDLR), on a pu jouer tactiquement et ça s'est bien passé. Gagner c'est toujours formidable, on devient coureur pour gagner des courses et si on gagne il faut vraiment en profiter, surtout sur le Tour de France, la plus grande course du monde, j'en suis extrêmement fier."

💬 Jonas Vingegaard : "C'est un match nul aujourd'hui, personne n'a réussi à prendre de temps sur l'autre. C'était une belle journée, mais dure avec cette chute très lourde avec trois de nos équipiers à terre. J'espère que mes coéquipiers et tous les autres coureurs tombés vont bien se remettre. (sur le contre-la-montre de mardi) Je vais me concentrer sur ce que j'ai à faire et faire de mon mieux pour aller le plus vite possible. (sur le jour de repos) Je vais beaucoup me reposer, ma famille sera présente donc je pourrai passer du temps avec eux, je suis très impatient. Nous irons reconnaître le parcours du contre-la-montre, je l'ai déjà vu en mai, mais je vais y retourner demain et sûrement mardi matin aussi. Il est très court, mais j'aime bien les chronos courts comme ça, c'est souvent difficile de trouver son rythme et moi j'aime bien quand il y a beaucoup de changements de rythme."

💬 Tadej Pogacar : "Sur le contre-la-montre, je crois qu'il y aura des écarts. Et puis il y a l'étape le lendemain, avec une des ascensions les plus dures du monde (col de la Loze, NDLR). Là ce sera décisif mardi et mercredi, et aussi la 20e étape, qui peut créer la différence. J'ai reconnu le contre-la-montre, j'ai beaucoup aimé le parcours, ça me correspond bien. J'imagine que demain on y retournera faire une fois la boucle, pour peaufiner les derniers détails du contre-la-montre. Je connais bien l'ascension de mercredi, on l'a fait il y a trois ans. J'aimerais avoir un écart avec Vingegaard, c'est sûr, mais dans ce type de situation avec un coureur aussi fort que Jonas (Vingegaard), je suis content de n'être qu'à 10 secondes, comme ça je peux être plus offensif plutôt que passif."

Le Top 10 de la 15e étape

1. Wout Poels (NED/TBV) les 179,0 km en 4 h 40:45.

2. Wout van Aert (BEL/TJV) à 2:08.

3. Mathieu Burgaudeau (FRA/TEN) 3:00.

4. Lawson Craddock (USA/JAY) 3:10.

5. Mikel Landa (ESP/TBV) 3:14.

6. Thibaut Pinot (FRA/GFC) 3:14.

7. Guillaume Martin (FRA/COF) 3:32.

8. Mattias Skjelmose (DEN/LTK) 3:43.

9. Simon Guglielmi (FRA/ARK) 3:59.

10. Warren Barguil (FRA/ARK) 4:20.

Le Top 10 du général après la 15e étape :

1. Jonas Vingegaard (DEN/TJV) 62 h 34:17.

2. Tadej Pogacar (SLO/UAD) à 10.

3. Carlos Rodríguez (ESP/IGD) 5:21.

4. Adam Yates (GBR/UAD) 5:40.

5. Jai Hindley (AUS/BOH) 6:38.

6. Sepp Kuss (USA/TJV) 9:16.

7. Pello Bilbao (ESP/TBV) 10:11.

8. Simon Yates (GBR/JAY) 10:48.

9. David Gaudu (FRA/GFC) 14:07.

10. Guillaume Martin (FRA/COF) 14:18.

Wout Poels s'impose en solitaire à Saint-Gervais

18h49 - Il est l'heure de refermer ce direct et de se dire à mardi ! Journée de repos bien méritée pour tout le monde avant le contre-la-montre mardi dans les Alpes qui pourrait bien être décisif dans la course au maillot jaune. Merci d'avoir suivi cette très belle étape avec France Bleu !

18h45 - Julian Alaphilippe a passé une très belle journée à l'avant aujourd'hui. Le puncheur n'a pas encore retrouvé ses jambes à 100% pour être dangereux en deuxième partie de course mais il y croit. Et il a visiblement très faim !

18h31 - La victoire de Wout Poels, le duel Pogacar - Vingegaard qui se jouait plus bas. Revivez le dernier kilomètre de la 15e étape à Saint-Gervais.

18h11 - Pogacar tente une ultime attaque mais Vingegaard s'accroche, les deux hommes sont moins décisifs que la veille. Match nul à Saint-Gervais, toujours 10 secondes entre les deux cadors.

18h09 - Deuxième place pour Wout van Aert et très belle troisième place pour le Vendéen Mathieu Burgaudeau.

18h08 - La guerre des nerfs se poursuit entre Vingegaard et Pogacar. Adam Yates a lâché les deux cadors et peut viser la troisième place du général !

18h06 - 🏁 Victoire de Wout Poels à Saint-Gervais lors de la 15e étape !

18h02 - Il n'y a plus que trois coureurs dans le groupe maillot jaune ! Vingegaard est esseulé tandis que Tadej Pogacar peut compter sur Adam Yates.

18h01 - Mathieu Burgaudeau accélère et s'extirpe du groupe de poursuivants. Le coureur de TotalEnergies vise la troisième place.

17h58 - David Gaudu lâché par le peloton maillot jaune. Gros tempo des UAE, signe d'une potentielle attaque de Pogacar pour combler les 10 secondes qui le séparent de Vingegaard.

17h56 - Dans le peloton maillot jaune, Carlos Rodriguez, 3e du général, place une attaque, suivi immédiatement par Wilco Kelderman.

17h54 - Cela fait deux ans que Wout Poels n'a rien gagné dans le circuit. Sauf défaillance, la victoire de cette 15e étape lui tend les bras. Wout van Aert, qui a repris Marc Soler, continue de perdre du temps et est à 50 secondes, les poursuivants sont à 2 minutes 35.

17h52 - Adrien Petit désigné combatif du jour ! Le Français a passé la journée à l'arrière de la course, blessé dans la chute collective la veille. Il sera sur le podium ce soir !

17h50 - Guillaume Martin tente de s'extirper du groupe des poursuivants. Thibaut Pinot, Simon Guglielmi et Mathieu Burgaudeau répondent présents.

17h47 - Impressionnant Wout Poels qui passe en tête au sommet de la côte des Amerands et s'attaque désormais à la montée finale. Marc Soler et Wout van Aert sont à 40 secondes derrière. Les poursuivants, eux, sont à 2 minutes.

17h43 - Wout Poels file en tête et continuer de creuser l'écart avec les poursuivants.

17h40 - ⚡ Marc Soler revient et dépose à son tour Wout van Aert, qui n'a pas les jambes aujourd'hui !

17h38 - ⚡ Attaque de Wout Poels dans la côte des Amerands ! Le Néerlandais a laissé sur place Wout van Aert et file seul en tête.

17h34 - ⚡ Grosse frayeur pour Guillaume Martin (Cofidis) ! Le Français a loupé un virage et est parti tout droit. Miraculeusement, il n'a pas chuté et a réussi à repartir aussitôt.

17h33 - Marc Soler (UAE) n'arrive pas à suivre le rythme imposé par Wout van Aert en tête de la course. L'Espagnol est distancé au pied de la côte des Amerands.

17h31 - 🕐 Le trio de tête Van Aert, Poels et Soler maintient son écart avec les poursuivants : 1 minute 15 alors que se profile la terrible côte des Amerands.

17h24 - Cette fois c'est la bonne pour Wout van Aert ? Le compteur du bouillant Belge n'est toujours pas ouvert sur ce Tour 2023. En tête dans un trio à plus d'1 minute 10 des poursuivants, le coureur de Jumbo-Visma est évidemment un grand favori pour la victoire de cette 15e étape.

17h18 - 🕐 Le trio de tête composé de Wout van Aert, Marc Soler et Wout Poels creuse l'écart. Les poursuivants sont relégués à 1 minute. Cinq Français figurent dans ce groupe de contre : Thibaut Pinot, Guillaume Martin, Warren Barguil, Simon Guglielmi et Mathieu Burgaudeau.

17h15 - Retour sur la chute impressionnante de Krists Neilands dans une descente. Le Letton a perdu le contrôle de son vélo en attrapant un bidon. Le coureur est heureusement reparti mais laisse filer une belle opportunité alors qu'il était dans le groupe de tête.

17h10 - ⛰ Les coureurs ne sont pas au bout de leur peine ! Voici la monstrueuse fin de parcours qui les attend avant d'arriver à Saint-Gervais Mont-Blanc. Les derniers pourcentages de la côte des Amerands atteignent 17% !

Le final de la 15e étape du Tour de France - ASO

Wout van Aert dans un trio en tête avant la côte des Amerands

17h08 - Le groupe de poursuivants maintient l'écart avec le trio de tête. Thibaut Pinot, Guillaume Martin et consorts sont à 25 secondes.

17h06 - ⚡ Chute de Krits Neilands dans la descente ! Le Letton a heurté le parapet et semble bien sonné.

17h05 - 🕐 Le trio a rattrapé Marc Soler. C'est donc désormais un quatuor qui roule en tête dans la descente du col des Aravis avec Wout van Aert, Wout Poels et Krists Neilands. Ils comptent 17 secondes sur le groupe de poursuivants.

17h02 - Frayeur pour Rigoberto Uran et Chris Hamilton, partis à la faute dans la descente. Heureusement, rien de sérieux pour les deux hommes.

17h01 - 🔴 Au sommet du col des Aravis (catégorie 3), Marc Soler récupère deux points et Wout van Aert un point dans le classement du maillot à pois.

17h00 - Le public est déjà chaud bouillant dans la montée finale de l'étape vers Saint-Gervais !

Le public en ébullition dans la montée finale vers Saint-Gervais © Radio France - Isabelle Gaudin

16h58 - Dans le peloton, ça va mieux pour David Gaudu. Après un passage à vide, le leader de Groupama FDJ a réussi à s'accrocher au groupe maillot jaune. Le peloton pointe à 6 minutes 10 dans la tête de course.

16h55 - Wout van Aert, Wout Poels et Krists Neilands sont partis à la poursuite de Marc Soler. L'Espagnol réalise un beau numéro seul en tête.

Marc Soler seul en tête dans le col des Aravis

16h50 - ⚡ Attaque de Marc Soler dans le col des Aravis ! Wout van Aert tente de partir à sa poursuite mais le laisse filer.

16h46 - Après une courte descente, les hommes de tête vont s'attaquer le col des Aravis, troisième difficulté répertoriée du jour (4,4km de long avec une pente moyenne de 5,8%)/

🔴 Classement de la montagne, col de la Croix Fry (1ère catégorie)

Giulio Ciccone, 10 pts

Wout van Aert, 8 pts

Rigoberto Uran, 6 pts

Lawson Craddock, 4 pts

Mikel Landa, 2 pts

Wout Poels, 1 pt

Giulio Ciccone est désormais à égalité avec Neilson Powless (58 points) et semble bien parti pour s'emparer du maillot à pois ce soir.

16h38 - A un kilomètre du sommet du col de la Croix-Fry, Rui Costa a été repris à l'avant. Le groupe de tête compte 2 minutes 45 sur le groupe Powless et 6 minutes 30 sur le peloton maillot jaune.

16h34 - A l'arrière du peloton, c'est dur pour David Gaudu. Le leader de la Groupama FDJ est à la peine et semble sur le point de craquer. Le Français était ce matin à la 10e place du classement général.

16h27 - Rui Costa est parti seul en tête, Marco Haller a été repris par le groupe de poursuivants. Giulio Ciccone met du rythme alors qu'approche le sommet du col de la Croix Fry et les points à glaner dans la course au maillot à pois. Mathieu van der Poel et Julian Alaphilippe sont distancés.

16h22 - Rui Costa a rejoint Marco Haller en tête de la course. Les deux hommes comptent 40 secondes d'avance sur les poursuivants et 7 minutes 15 sur le peloton maillot jaune. Neilson Powless a été légèrement distancé du groupe de tête.

16h18 - 👁‍🗨👁‍🗨 C'est de toute beauté !

16h12 - ⚡ Rui Costa part tout seul du groupe de poursuivants dans la montée vers le col de la Croix Fry.

Les coureurs dans le col de la Croix Fry

16h09 - C'est parti pour la deuxième difficulté classée de la journée : le col de la Croix Fry (11,3 km à 7% de moyenne). Marco Haller est toujours seul en tête avec 54 secondes sur le groupe de poursuivants. Le peloton a cédé un peu de terrain et se trouve à 7 minutes 15.

16h04 - Seul en tête, Marco Haller (Bora-Hansgrohe) a faussé compagnie aux groupes de poursuivants et possède 30 secondes d'avance.

16h00 - 🕐 Le peloton réduit significativement l'écart avec la tête de la course dans la descente du col de la Forclaz. La Jumbo-Visma aux avant-postes a repris 1 minute 40 sur l'échappée et pointe désormais à 6 minutes 22.

15h58 - Julian Alaphilippe toujours aux petits soins avec ses adversaires ! Il s'occupe désormais de Thibaut Pinot alors que les coureurs s'approchent du pied du col de la Croix Fry.

15h53 - 🚴 Mésaventure peu commune pour Bryan Coquard. Le sprinteur de Cofidis a dû effectuer la descente du col de la Forclaz avec un guidon cassé en attendant que la voiture de dépannage lui vienne en aide. Le Français faisait partie des coureurs tombés au sol lors de la chute collective dans le peloton.

15h45 - 🕐 Du beau monde à l'avant de la course ! Thibaut Pinot, Guillaume Martin, Warren Barguil, Mathieu Burgaudeau, Simon Guglielmi, Olivier Le Gac et Julian Alaphilippe pour les Français. Voici la liste complète de ce groupe qui possède 8 minutes d'avance sur le peloton :

G. Martin (Cofidis)

M. Landa (Bahrain Victorious)

W. Barguil (Arkéa Samsic)

M. Burgaudeau (TotalEnergies)

M. Skjelmose Jensen (Lidl - Trek)

M. Woods (Israel - Premier Tech)

J. Alaphilippe (Soudal - Quick Step)

C. Hamilton (Team DSM)

W. Poels (Bahrain Victorious)

G. Ciccone (Lidl - Trek)

D. Teuns (Israel - Premier Tech)

I. Izagirre (Cofidis)

A. Lutsenko (Astana Qazaqstan)

K. Neilands (Israel - Premier Tech)

H. Houle (Israel - Premier Tech)

N. Powless (EF Education - Easy Post)

A. Aranburu (Movistar)

M. Van Der Poel (Alpecin-Deceuninck)

O. Fraile (Ineos Grenadiers)

N. Politt (Bora-Hansgrohe)

M. Soler (UAE Team Emirates)

R. Costa (Intermarché - Circus - Wanty)

M. Haller (Bora-Hansgrohe)

J. Abrahamsen (Uno-X)

R. Uran (EF Education - Easy Post)

L. Craddock (Jayco AlUla)

M. Cort Nielsen (EF Education - Easy Post)

S. Guglielmi (Arkéa Samsic)

T. Traeen (Uno-X)

A. Amador (EF Education - Easy Post)

L. Mezgec (Jayco AlUla)

S. Andersen (Alpecin-Deceuninck)

C. Juul Jensen (Jayco AlUla)

O. Le Gac (Groupama-FDJ)

D. Groenewegen (Jayco AlUla)

Le groupe des poursuivants rattrape Alaphilippe et Lutsenko

15h38 - Julian Alaphilippe et Alexey Lutsenko sont repris par une partie du groupe des poursuivants dans la descente du col de la Forclaz. On retrouve Thibaut Pinot aux avant-postes.

15h36 - Et pendant ce temps-là, on n'oublie pas la Caravane du Tour ! Les 2CV Cochonou sont en train de grimper le cols des Aravis devant une foule nombreuse et ravie.

15h34 - Le peloton passe à son tour au sommet du col de la Forclaz. Ce groupe, où se trouvent le maillot jaune Vingegaard et son dauphin Pogacar, se trouve à 8 minutes 30 du duo de tête composé d'Alaphilippe et Lutsenko.

🔴 Classement de la montagne, col de Forclaz (1ère catégorie)

Alexey Lutsenko, 10 pts

Julian Alaphilippe, 8 pts

Giulio Ciccone, 6 pts

Neilson Powless, 4 pts

Wout van Aert, 2 pts

Thibaut Pinot, 1 pt

15h26 - 🕐 Julian Alaphilippe et Alexey Lutsenko ont franchi le col de la Forclaz de Montmin et conservent 40 secondes d'avance sur les poursuivants et 8 minute 10 sur le peloton maillot jaune. Le Français semble un peu à la peine dans la montée mais il a réussi à se maintenir dans la roue de son compagnon d'échappée.

15h12 - L'entente est bonne à l'avant entre Alaphilippe et Lutsenko !

15h03 - ⛰ La tête de course arrive à la première difficulté classée de cette 15e étape : le col de la Forclaz de Montmin (7,2km à 7,3%). L'écart continue de se creuser avec le peloton pour Alaphilippe et Lutsenko : 8 minutes ! Le groupe de poursuivants se maintient à 30 secondes derrière les deux hommes.

14h58 - Guillaume Martin (Cofidis) est le coureur le mieux classé au général présent dans le groupe de poursuivants. Il pointait à la 12e place ce matin, à 16 minutes 50 du maillot jaune. Thibaut Pinot est le deuxième mieux classé du groupe. A savoir que la France est la nation la mieux représentée à l'avant avec 8 coureurs présents.

14h52 - 🕐 Alaphilippe et Lutsenko roulent fort ! Le duo de tête compte désormais 5 minutes 30 d'avance sur le peloton.

14h49 - Le groupe de poursuivants n'arrive pas à s'organiser, semble-t-il. Les 35 coureurs sont désormais à 50 secondes du duo de tête. Parmi eux : Guillaume Martin, Thibaut Pinot, Wout van Aert, Warren Barguil, Mathieu Burgaudeau, Mathias Skjelmose, Michael Woods, Giulio Ciccone, Krists Neilands, Neilson Powless, Mathieu van der Poel, Simon Guglielmi.

14h42 - C'est la dure loi du cyclisme mais cette chute a profité au duo de tête. Julian Alaphilippe et Alexey Lutsenko sont désormais à 2 minutes devant le peloton. Le groupe de poursuivants les talonne à 30 secondes.

Chute collective dans le peloton à cause d'un spectateur

14h41 - Heureusement plus de peur que de mal, tous les coureurs au sol sont repartis. Pas de blessure sérieuse à déplorer.

14h34 - ⚡ Chute dans le peloton ! Des dizaines de coureurs sont au sol. L'échappée étant formée, la course ne sera pas neutralisée. Nathan van Hooydonck de la Jumbo-Visma a été accroché par la main d'un spectateur qui filmait avec son téléphone. Sont également tombés : Biniam Girmay, Pascal Eenkhoorn, Aurélien Paret-Peintre, Egan Bernal, Michael Gogl, Kevin Vermaerke, Lars van den Berg et Sepp Kuss.

14h33 - Ils ont 23 dans le groupe de poursuivants pour tenter de récupérer le duo de tête. On y trouve Landa, Van Aert, Barguil, Ciccone, Powless.

Alaphilippe et Lutsenko en tête

14h25 - Ça tient pour Alaphilippe et Lutsenko. 52 secondes d'avance. Un groupe de poursuivants est parti à leurs trousses, composé de Neilson Powless, Thibaut Pinot, Ion Izagirre.

14h20 - ⚡ Notre Julian Alaphilippe national relance une nouvelle fois ! Il s'échappe du groupe en compagnie d'Alexey Lutsenko. Le duo roule 30 secondes devant le peloton.

14h17 - Le groupe de tête compte désormais 26 coureurs et possède 26 secondes d'avance sur le peloton. S'y sont joints Warren Barguil, Giulio Ciccone, Mathieu van der Poel et Neilson Powless notamment.

14h13 - ⚡ Wout van Aert a rejoint le groupe de tête. Des gros clients s'apprêtent à gagner le groupe de tête qui ne compte que 15 secondes d'avance. Paret-Peintre a été distancé. Voici la composition du groupe :

M. Landa (Bahrain Victorious)

W. Van Aert (Jumbo-Visma)

M. Burgaudeau (TotalEnergies)

M. Skjelmose Jensen (Lidl - Trek)

J. Alaphilippe (Soudal - Quick Step)

M. Kwiatkowski (Ineos Grenadiers)

A. Lutsenko (Astana Qazaqstan)

N. Politt (Bora-Hansgrohe)

M. Soler (UAE Team Emirates)

14h10 - Wout van Aert ne veut pas laisser le groupe de tête. Le couteau-suisse de Jumbo-Visma a faussé compagnie au peloton pour rejoindre le quatuor en tête.

14h06 - 🕐 Jonction faite pour le trio Alaphilippe - Paret-Peintre et Lustenko avec Nils Politt en tête de course. Le groupe compte 30 secondes d'avance sur le peloton.

14h00 - Nils Politt (Bora-Hansgrohe) relance et se retrouve seul en tête, à 30 secondes du peloton. Un groupe de poursuivants composé de Julian Alaphilippe, Alexandre Paret-Peintre et Alexey Lutsenko tente de le rejoindre.

Bagarre à l'avant pour créer la bonne échappée

13h55 - Le groupe Turgis est repris grâce au travail des équipes Lidl-Trek et Cofidis. Tout est à refaire pour qu'une échappée soit validée.

13h51 - 🕐 Le groupe Anthony Turgis, composé de 9 coureurs, a réussi à prendre 15 secondes d'avance sur le peloton. C'est l'équipe Lidl-Trek qui roule pour tenter de combler l'écart. Mais la formation AG2R de Ben O'Connor vient couper les efforts.

Gorka Izagirre, Jasper Stuyven, Stefan Küng, Alberto Bettiol, Mathieu van der Poel, Anthony Turgis, Nelson Powless, Ben O'Connor et Matthew Dinham

13h45 - Le deuxième peloton vient de rentrer sur le premier. ⚡ Anthony Turgis en profite pour placer une attaque, rapidement rejoint par huit coureurs, dont Neilson Powless, Ben O'Connor et Mathieu van der Poel.

13h42 - Cassure dans le peloton. Une cinquantaine de coureurs ont pris 20 secondes d'avance. Plusieurs hommes piégés : Sepp Kuss, Pello Bilbao et Felix Gall notamment, trois coureurs du Top 10.

13h37 - Le peloton est effiloché en plusieurs groupes. Au tour de Mads Petersen d'imposer son tempo en tête de course. Ça roule très très fort !

13h35 - Après une tentative d'attaque de Rémi Geniets, c'est toujours indécis en tête de course. L'Italien Giulio Ciccone tente de mettre de la vitesse, sans succès pour l'instant. Au tour de Wout van Aert d'accélérer.

13h29 - ⚫ Nous apprenons que Daniel Martinez est non partant ce jour. Le coureur colombien de l'équipe Ineos Grenadiers faisait partie de ceux qui ont chuté dans le peloton hier. Il reste 157 coureurs en course.

13h26 - ⚡ Une première attaque signée Mathieu van der Poel ! Un bon client pour l'étape du jour.

C'est parti pour la 15e étape

13h25 - 🚩 Et c'est parti pour la 15e étape ! 179km entre Les Gets et Saint-Gervais Mont-Blanc. Ça va être sportif ! Bonne étape à tous !

13h07 - Le départ fictif vient d'être donné depuis Les Gets ! Est-ce que l'échappée du jour réussira à aller au bout ? Pogacar et Vingegaard ont-ils encore de l'énergie pour contrôler la course après le duel explosif de la veille ?

Les bonifications au cœur du duel Vingegaard-Pogacar

12h37 - 🕐 Dix secondes. C'est ce qui sépare le maillot jaune Jonas Vingegaard de son dauphin Tadej Pogacar. Ce Tour de France 2023 s'annonce très serré puisque après 2.500 kilomètres de course, 58 heures sur le vélo, les deux cadors sont au coude-à-coude. D'où l'importance capitale que vont prendre les fameuses bonifications pour le reste de la Grande Boucle. Un vainqueur d'étape gagne dix secondes au général, (excepté le contre-la-montre mardi). Six secondes pour le deuxième, quatre au troisième. S'y ajoutent les points bonus, disparus l'an passé et de retour cette année. Au nombre de cinq, il n'en reste plus qu'un mercredi au sommet du col de la Loze.

Hier, Vingegaard a réussi à empocher les huit secondes en franchissant en tête le sommet de Joux-Plane. Ces points bonus sont donc d'une importance capitale dans le duel entre les deux hommes en tête du classement. Depuis le début du Tour, Pogacar a collectionné 41 secondes de bonifications, 18 de plus que son rival. Se dessine un scénario fou : si l'écart restait aussi minime au départ de la 21e étape vers Paris, les deux équipes s'en tiendront-elles à une journée de défilé ?

Le maillot jaune Jonas Vingegaard et son dauphin Tadej Pogacar constamment collés l'un à l'autre © AFP - Bernard PAPON

1. Jonas Vingegaard (DEN/TJV) 57 h 47:28.

2. Tadej Pogacar (SLO/UAD) à 10.

3. Carlos Rodríguez (ESP/IGD) 4:43.

4. Jai Hindley (AUS/BOH) 4:44.

5. Adam Yates (GBR/UAD) 5:20.

6. Sepp Kuss (USA/TJV) 8:15.

7. Simon Yates (GBR/JAY) 8:32.

8. Pello Bilbao (ESP/TBV) 8:51.

9. Felix Gall (AUT/ACT) 12:26.

10. David Gaudu (FRA/GFC) 12:56.

12h27 - Le départ réel, c'est dans moins d'une heure ! Voici un petit teaser de ce qui attend les coureurs sur la route et nous, les spectateurs, sur notre canapé/chaise-longue/serviette de plage/ : la terrible côte des Amerands ! Elle débutera au kilomètre 170, à 10km de l'arrivée. Une monstreuse montée de 2,7km à 11,1% de moyenne avec des passages à 17% !

Le finish de la 15e étape avec la côte des Amerdans et ses portions à 17% puis la montée finale vers le Bettex à Saint-Gervais Mont-Blanc - ASO

12h00 - Le départ de cette 15e étape approche à grand pas ! Départ réel prévu à 13h20. On en profite pour faire un point sur les porteurs des différents maillots. Et il y a du changement à signaler. En plus du maillot jaune, Jonas Vingegaard a récupéré hier le maillot à pois du meilleur grimpeur. A égalité de points avec Neilson Powless, le Danois mène le classement de la montagne pour être passé en tête du col de Joux-Plane. La bagarre pour le maillot à pois va faire rage aujourd'hui, avec de nombreux points à gagner tout au long du parcours et un Giulio Ciccone déterminé à s'en emparer.

Le maillot jaune Jonas Vingegaard s'est également emparé du maillot à pois du meilleur grimpeur - ASO

🟡 Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma)

🟢 Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck)

🔴 Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma)

⚪ Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

11h50 - Un point d'étape pour la Caravane du Tour de France qui sillonne le parcours de cette 15e étape. L'occasion de vérifier le succès toujours aussi immense des 2CV Cochonou dans les rues de Taninges !

11h40 - Folle ambiance pour le passage d'Aurélien Paret-Peintre et Benoît Cosnefroy au pied du col de Joux-Plane hier ! Pourtant, ils sont arrivés respectivement en 124e et 132e position, à 37 minutes et 29 secondes du vainqueur Carlos Rodriguez. Les deux coureurs d'AG2R Citroën ont pu profiter d'un bain de foule en présence de leurs familles, de leurs amis et de nombreux supporters survoltés. On vous laisse savourer ce moment incroyable et c'est à lire dans cet article !

11h35 - Coup de chapeau à Adrien Petit, pris dans la chute collective hier. Le "Bison d'Arras" a réussi à terminer l'étape et est arrivé en 158e et dernière position, malgré d'importantes blessures. "Plus de 4000 mètres de dénivelé en ayant pris une gamelle comme ça, ça n’a pas été simple. Mais heureusement que le public était là pour m'encourager", a déclaré le coureur de la formation Intermarché Circus Wanty. C'est à lire dans cet article de France Bleu Nord.

Adrien Petit, coureur d'Intermarché Circus Wanty, sérieusement blessé après la chute collective de la 14e étape du Tour de France © Radio France - Stéphane Barbereau

11h20 - Retour sur la première grosse chute collective du Tour 2023 hier en début de 14e étape. Vidéo impressionnante grâce aux caméras embarquées. Pour rappel, sept coureurs ont abandonné à la suite de cette chute dont Louis Meintjes. Romain Bardet et James Shaw sont tombés 20 kilomètres plus tard et ont tous deux été contraints de jeter l'éponge. Il reste 158 coureurs en course.

"Ce Tour de France est extraordinaire", savoure Bernard Thévenet

11h05 - 💬 Un invité de marque au micro de France Bleu Pays de Savoie en direct du village-départ aux Gets ! Bernard Thévenet, double vainqueur du Tour de France, nous a livrés sa vision de la course et notamment du spectaculaire duel entre Pogacar et Vingegaard. "Ce Tour de France est extraordinaire, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu un tel combat entre deux coureurs aussi proches au classement général. Vingegaard et Pogacar ont tous deux une très bonne équipe, notamment celle de Pogacar, qui s'est renforcée à l'intersaison. Les deux équipes sont vraiment équilibrées maintenant", admire Bernard Thévenet.

Bernard Thévenet au micro d'Arthur Deplante sur France Bleu Pays de Savoie au village-départ des Gets © Radio France - Jonathan Landais

L'ancien champion "espère qu'il y aura aujourd'hui le même combat qu'hier mais sans qu'ils ne réussissent à se départager, c'est bon pour le suspense !" rit-il. "On a l'impression qu'ils sont tous les deux exaxtement sur le même niveau de forme physique. Si l'un des deux à un avantage sur l'autre, il n'hésitera pas à attaquer, même de loin". Bernard Thévenet savoure ce duel entre Pogacar et Vingegaard, signe selon lui du retour d'un "cyclisme instinctif, à l'ancienne, moins programmé".

11h00 - 🐷 Elle est en place sur la grille de départ ! La mythique Caravane du Tour de France s'apprête à partir des Gets, départ prévu à 11h05. Au sein de ce convoi publicitaire, les incontournables véhicules Cochonou qui distribuent le goodies que tout le monde s'arrache : le bob Cochonou ! Notre reporter de choc François Ventéjou sera à bord d'une 2CV aux couleurs Cochonou, et le chanceux a déjà récupéré son bob !

François Ventéjou, reporter de France Bleu Pays de Savoie, aux premières loges pour obtenir le Graal : le bob Cochonou ! © Radio France - François Ventéjou

10h55 - Juste avant le passage des coureurs hier, les cadets du Vélo Club d'Annemasse ont fait le show sur le même parcours de la 14e étape. Quatre filles, quatre garçons ont roulé sur les 30 premiers et les 30 derniers kilomètres du parcours, sous les encouragements du public. À l'arrivée, un podium comme les pros pour ces jeunes coureurs promis à brillant avenir. France Bleu vous fait revenir cette magnifique journée qu'ils n'oublieront jamais en images .

Les huit cadets du Vélo Club d'Annemasse sur la route de la 14e étape du Tour de France © Radio France - Isabelle Gaudin

10h45 - Un profil d'étape dessiné pour Thibaut Pinot ? Cette 15e journée pourrait tout à fait convenir au grimpeur de Groupama FDJ. On l'a vu à l'avant, avec de bonnes jambes hier. Aura-t-il encore de l'énergie aujourd'hui ? En tout cas, Thibaut Pinot pourra compter sur ses très nombreux fans pour l'encourager. Ils étaient déjà très nombreux hier devant le bus de la formation Groupama FDJ.

10h40 - Et quand on vous dit que cette édition 2023 du Tour de France est très montagneuse, ce n'est pas une façon de parler. Dans cet article , on vous a recensé l'intégralité des 30 cols, côtes ou arrivées en deuxième, première ou hors catégorie : un record ! Pour mémoire, l'édition 2022 ne comptait que 23 difficultés.

Des montagnes, des montagnes et encore des montagnes

10h35 - ⛰⛰⛰ Des montagnes, des montagnes et encore des montagnes ! Voici une autre le parcours en 3D pour vous rendre compte de la journée monstrueuse qui attend les coureurs aujourd'hui. Heureusement, demain c'est repos !

10h30 - À quelle sauce vont être cuisinés les coureurs lors de cette 15e étape ? On regarde de près le profil de l'étape du jour : 179km entre Les Gets Les Portes du Soleil et Saint-Gervais Mont-Blanc, 3 cols, une côte et une arrivée au sommet. Le peloton passera par le col de la Forclaz de Montmin (1.157 mètres d'altitude et 7,2 km à 7,3%), puis ils devront grimper trois cols d'affilée : le col de la Croix Fry (11,3 km à 7%), celui de la Praise et le col des Aravis.

Vous en voulez encore ? Alors imaginez qu'ils n'en seront qu'aux deux-tiers de l'étape ! Ils devront ensuite affronter la côte des Amerands (2,7 km à 11,1%), juste après Domancy, pour finir par une arrivée en altitude, à Saint-Gervais : 1.372 mètres d'altitude, 7,2 km à 7,7%.

Le profil de la 15e étape entre Les Gets Les Portes du Soleil et Saint-Gervais Mont-Blanc - ASO

Christian Prudhomme, patron du Tour de France, nous livre son analyse de la 15e étape :

10h25 - On l'a déjà vu sur les bords de la route lors de l'étape hier, il y a du monde dans les deux Savoies ! Et forcément avec le passage du Tour de France, il y a des restrictions sur la route. Pour tout savoir et ne pas se retrouver bloqué, France Bleu fait le point sur vos conditions de circulation dans cet article .

10h15 - 👁‍🗨 La 15e étape part des Gets (Haute-Savoie) ce dimanche matin, et c'est une première pour cette station de ski, mondialement connue pour le VTT. Une manche de la Coupe du monde Moutain Bike s'y déroulera justement du 6 au 10 septembre.

10h08 - 🕐 On se fait un point sur le classement général avant le départ de la 15e étape, Pogacar et Vingegaard toujours au coude-à-coude, Carlos Rodriguez grimpe sur le podium grâce à sa victoire à Morzine, les Français perdent encore plusieurs minutes.

1. Jonas Vingegaard (DEN/TJV) 57 h 47:28.

2. Tadej Pogacar (SLO/UAD) à 10.

3. Carlos Rodríguez (ESP/IGD) 4:43.

4. Jai Hindley (AUS/BOH) 4:44.

5. Adam Yates (GBR/UAD) 5:20.

6. Sepp Kuss (USA/TJV) 8:15.

7. Simon Yates (GBR/JAY) 8:32.

8. Pello Bilbao (ESP/TBV) 8:51.

9. Felix Gall (AUT/ACT) 12:26.

10. David Gaudu (FRA/GFC) 12:56.

11. Thomas Pidcock (GBR/IGD) 14:22.

12. Guillaume Martin (FRA/COF) 16:50.

13. Emanuel Buchmann (GER/BOH) 21:21.

14. Thibaut Pinot (FRA/GFC) 23:02.

15. Mikel Landa (ESP/TBV) 25:38.

9h57 - L'une des images de la veille, c'est cette attaque de Tadej Pogacar dans un passage crucial de la montée vers le col de Joux-Plane. Le Slovène pense pouvoir laisser sur place le maillot jaune Jonas Vingegaard mais il se retrouve bloqué par une moto de photographe et une moto de télévision, elles-mêmes gênées par l'imposante foule présente sur les bords de la route. Vingegaard a profité de ce flottement pour passer à son tour à l'attaque, passer en tête au sommet et empocher les 8 secondes de bonification. Pogacar et son équipe UAE n'ont pas souhaité s'engouffrer dans la polémique. Analyse beaucoup plus sévère pour Adam Hansen, président du syndicat des coureurs pour qui "depuis toujours, les motos ont une influence sur les courses et aujourd'hui elles ont volé des secondes".

Dans la soirée, le jury des commissaires a exclu les deux motos pour cette 15e étape qui écopent d'une amende de 500 francs suisses.

9h50 - C'est donc Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) qui s'est imposé hier à Morzine lors de la 14e étape. L'Espagnol a profité du duel Tadej Pogacar - Jonas Vingegaard pour filer vers la victoire. Ces deux-là n'ont toujours pas réussi à se départager franchement dans la course au maillot jaune. Le Danois a réussi à reprendre 1 seconde au Slovène hier, l'écart étant ce matin de 10 secondes entre les deux cadors. Cette 15e étape est donc une nouvelle opportunité pour Pogacar et Vingegaard de frapper un grand coup.

Le récap' de l'étape avec Marie Ameline, journaliste de France Bleu qui nous fait vivre le Tour de France :

9h45 - Bonjour et bienvenue dans ce nouveau direct ! On espère que vous êtes remis des émotions de la veille parce qu'on vous promet tout autant d'adrénaline aujourd'hui. Cette 15e étape entre Les Gets et Saint-Gervais Mont-Blanc s'annonce tout aussi dantesque que l'étape de la veille.

Le profil de la 15e étape

- - ASO

Les horaires détaillés de la 15e étape

- - ASO

- - ASO

La carte du Tour de France 2023

Le parcours du Tour de France 2023 - ASO

Suivre le Tour de France