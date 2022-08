Tour de Guadeloupe : Florian Rapiteau de Laval Cyclisme 53 s'impose lors de la 5e étape

Florian Rapiteau, coureur de la formation mayennaise Laval Cyclisme 53, s'est imposé ce mardi au terme de la 5e étape du Tour de Guadeloupe. C'est sa deuxième victoire sur ce tour et ce qui fait donc trois succès pour les Mayennais en cinq étapes.

Et de deux pour Florian Rapiteau. Le coureur de la formation Laval Cyclisme 53 s'est adjugé ce mardi la 5e étape du Tour de Guadeloupe au terme d'une belle échappée. C'est son deuxième succès en cinq étapes sur ce Tour, après sa victoire lors de la deuxième étape.

Ce sont des courses offensives, comme nous", se félicite Florian Rapiteau, vainqueur de deux étapes sur le Tour de la Guadeloupe.

"Forcement très satisfait de ce résultat", se réjouit Florian Rapiteau, quelques minutes après avoir franchi la ligne d'arrivée. "C'est incroyable de réussir à gagner deux étapes sur le Tour de la Guadeloupe. Ce sont des courses un peu différentes de celles en métropole, mais elles ont des profils qui nous correspondent bien", explique le coureur mayennais.

Le maillot jaune perdu pour Laval Cyclisme 53

En revanche son coéquipier Célestin Guillon n'a pas réussi à conserver son maillot jaune de leader au terme de cette 5e étape. Il est désormais 9e au classement général. Départ de Capesterre B-E ce mercredi pour la 6e étape et une arrivée à Gourbeyre, étape longue de 148 kilomètres et une arrivée en pente.

Le contrat est plus que rempli", sourit Célestin Guillon, coureur de Laval Cyclisme 53

Pourtant au départ, l'équipe mayennaise ne faisait pas office de grand favori car c'est la première fois qu'elle participe à une épreuve aussi difficile que le Tour de Guadeloupe. "On avait pour ambition de gagner une étape pour faire honneur à notre invitation", précise Célestin Guillon, porteur du maillot jaune de leader pendant deux étapes. "Il y a du sourire chaque matin, même si la grosse étape c'est pour mercredi, mais on prend beaucoup de plaisir".

Célestin Guillon réalise sa meilleure saison depuis son arrivée dans l'équipe mayennaise en 2019. Déjà 6 podiums dont 4 victoires même si celle en Guadeloupe a une saveur toute particulière. "C'est ma plus belle victoire", explique Célestin Guillon. "C'est la récompense de tous les sacrifices que l'on fait chaque jour. J'espère que cela peut m'ouvrir des portes vers d'autres équipes", espère-t-il.