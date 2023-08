Tour de l'Avenir féminin : des restrictions de circulation en Savoie

Après le Tour de l'Avenir Hommes, c'est le Tour de l'Avenir Femmes qui passe par la Savoie. Il s'agit de la première édition de cette course version féminine qui réunit les meilleures espoirs. Le peloton est parti le lundi 28 août pour cinq étapes. La compétition a débuté par un contre-la-montre autour de Saint-Vallier (Saône-et-Loire) et se terminera en Savoie à Sainte-Foy-Tarentaise, le vendredi 1er septembre.

Restrictions de circulation en Savoie

La circulation sera interrompue dans les deux sens pendant le passage de la course entre la voiture ouvreuse et le véhicule « fin de course » sur les routes départementales suivantes :

Jeudi 31 août : étape Challes-les-Eaux > Megève

Entre 13h et 16h30 - RD 1006 Challes-les-Eaux, Saint-Jeoire-Prieuré, RD 201 Montmélian, Arbin, La Chapelle, Saint-Laurent, La Baratière, Saint-Jean-de-la-Porte, Albigny, RD 201G Saint-Pierre-d'Albigny, RD 911, RD 201 Miolanet, Freterive, Grésy-sur-Isère, RD 222, RD 1090, RD 210B, RD 201 Fournieux, Saint-Vital, Frontenex, Tournon, RD990 Gilly-sur-Isère, RD64, RD 104A, RD 63 Thenesol, RD 71 Cohennoz, RD 71C, RD 71A, RD 71 B Notre-Dame-de-Bellecombe,

RD 218b, RD 1212 Praz-sur-Arly, Megève.

Vendredi 1er septembre : Saint-Gervais-Mont-Blanc > Sainte-Foy-Tarentaise

Entre 11h45 et 16h - RD909 Saint-Gervais-les-Bains, Combloux, RD 1212 Megève, Praz-sur-Arly, RD 218b

Notre-Dame-de-Bellecombe, Les Saisies, RD 925 Beaufort, RD 902 Cormet-de-Roselend, Bourg-Saint-Maurice, RD 1090 Seez, RD 902, RD 84B Villaroger, Sainte-Foy-Tarentaise.