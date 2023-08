Tour de l'avenir : les routes coupées entre jeudi et dimanche

Encore du beau spectacle pour les amateurs de cyclisme ! Le Tour de l'Avenir parti de Carnac en Bretagne dimanche arrive en Savoie ce jeudi. Et c'est à Sainte-Foy-Tarentaise que se jouera dimanche le final de cette course cycliste. Le Tour de l'Avenir 2023, sorte de Tour de France des espoirs, compte huit étapes dont quatre en Savoie. Dans le peloton, il y a peut-être les futurs Pogacar, Gaudu et autre Barguil, tous vainqueurs de cette course.

Les restrictions de circulation en Savoie

Lors du passage du Tour de l'avenir les 24, 25, 26 et 27 août en Savoie, la circulation sera interrompue dans les deux sens pendant le passage de la course entre la voiture ouvreuse et le véhicule «fin de course » sur les routes départementales suivantes :

Jeudi 24 août : étape la Tour de Salvagny > lac d'Aiguebelette

Entre 12h et 16 h - RD 1516 : Saint-Genix-sur-Guiers, RD 916 Sainte-Marie-d'Alvey, Novalaise, RD 921 Saint-Alban-de-Montbel, lac d'Aiguebelette-Novalaise.

Vendredi 25 août : étape Méribel › Col de la Loze

Entre 13h30 et 16h30 - RD 90 - Méribel-Les-Allues, RD 98, Courchevel, RD 91A Saint-Bon-Courchevel, RD 915

Bozel, Le Villard, RD 91D Champagny-en-Vanoise, RD 91b Bozel, RD 8g Montagny, La Thuile, RD 90D Les Frasses, Brides-les-Bains, RD 9o Les Allues, Méribel.

Samedi 26 août : étape Montricher-Albanne › Col du Mont-Cenis

Entre 9h et 12h puis entre 14h15 et 17h40 - RD 81A, RD 81 Montricher-Albanne, RD 81B Les Karellis.

RD 81 Villargondran, RD 906, RD 1006, Saint-Michel-de-Maurienne, RD 215C Orelle, RD 1006 Le Freney, Fourneaux, Modane, RD 215 Aussois, Sollières-Sardières, Termignon, LansleBourg-Mont-Cenis, col du Mont Cenis.

Dimanche 27 août: étape Termignon > Sainte-Foy-Tarentaise

Entre 12h20 et 16h - RD 1006 Val Cenis Termignon, LansleBourg-Mont Cenis, RD 902 Lanslevillard, Bessans, Bonneval-sur-Arc, col de l'Iseran, Val d'Isère, Sainte-Foy-Tarentaise, RD 84B Villaroger, RD 902 Seez, RD 1090, RD 84 Montvalezan, Le Villaret, RD 134 Sainte-Foy-Tarentaise.

La Savoie accueille aussi deux étapes du Tour de l'Avenir Femmes

Après le Tour de l'Avenir Hommes, c'est le Tour de l'Avenir Femmes qui passe par la Savoie. Il s'agit de la première édition de cette course version féminine. Le peloton part le lundi 28 août pour cinq étapes. La compétition débutera par un contre-la-montre autour de Saint-Vallier (Saône-et-Loire) et se terminera en Savoie à Sainte-Foy-Tarentaise, le vendredi 1er septembre. Là aussi la circulation sera interrompue dans les deux sens pendant le passage de la course entre la voiture ouvreuse et le véhicule « fin de course » sur les routes départementales suivantes :

Jeudi 31 août : étape Challes-les-Eaux > Megève

Entre 13h et 16h30 - RD 1006 Challes-les-Eaux, Saint-Jeoire-Prieuré, RD 201 Montmélian, Arbin, La Chapelle, Saint-Laurent, La Baratière, Saint-Jean-de-la-Porte, Albigny, RD 201G Saint-Pierre-d'Albigny, RD 911, RD 201 Miolanet, Freterive, Grésy-sur-Isère, RD 222, RD 1090, RD 210B, RD 201 Fournieux, Saint-Vital, Frontenex, Tournon, RD990 Gilly-sur-Isère, RD64, RD 104A, RD 63 Thenesol, RD 71 Cohennoz, RD 71C, RD 71A, RD 71 B Notre-Dame-de-Bellecombe,

RD 218b, RD 1212 Praz-sur-Arly, Megève.

Vendredi 1er septembre : Saint-Gervais-Mont-Blanc > Sainte-Foy-Tarentaise

Entre 11h45 et 16h - RD909 Saint-Gervais-les-Bains, Combloux, RD 1212 Megève, Praz-sur-Arly, RD 218b

Notre-Dame-de-Bellecombe, Les Saisies, RD 925 Beaufort, RD 902 Cormet-de-Roselend, Bourg-Saint-Maurice, RD 1090 Seez, RD 902, RD 84B Villaroger, Sainte-Foy-Tarentaise.

Vous retrouvez toutes ces infos sur le site du Conseil départemental de la Savoie, www.savoie-route.fr