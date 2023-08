Tour de l'Avenir : qui est le coureur cycliste breton Antoine Huby, leader de l'Equipe de France ?

Ce dimanche, la Bretagne sera le théâtre du grand départ du Tour de l'Avenir 2023, avec une première étape longue de 142 kilomètres entre Carnac et La Gacilly dans le Morbihan ce dimanche. Les 27 équipes nationales, composées chacune de de six coureurs, espèrent voir émerger dans leurs rangs les futurs Lemond, Indurain, Bernal ou Pogacar, tous vainqueurs du Tour de l'Avenir avant de remporter plus tard le Tour de France.

L'équipe de France Espoirs aura un fort accent breton puisque trois des six coureurs sont originaires de la région : les Morbihannais Pierre Thierry (Morbihan Fybolia GOA - Arkéa-B&B Hotels Développement à partir du 1er janvier prochain) et Eddy Le Huitouze (Conti Gourpama FDJ), ainsi que le Costarmoricain Antoine Huby (Vendée U - Soudal-Quick Step à partir du 1er janvier prochain) seront de la partie. Ce dernier, originaire d'Uzel, est l'un des grands espoirs du cyclisme français. Avec Louis Rouland et Mathys Rondel, il sera l'un des leaders des Bleuets et visera un Top 5 voir un podium au classement général de ce Tour de l'Avenir.

Le "Julian Alaphilippe" breton ?

Si Antoine Huby a pour idole Mathieu Van der Poel, récent champion du monde sur route et grand adepte du cyclo-cross comme lui, ce n'est pas étonnant de le voir rejoindre à partir du 1er janvier prochain les rangs de la Soudal-Quick Step, la formation de Julian Alaphilippe. "C'est un coureur très extraverti, très dynamique, hyperactif, décrit Pierre-Yves Chatelon, le sélectionneur de l'équipe de France espoirs de cyclisme*. Ces caractéristiques se retrouvent sur le vélo. Il nous fait penser par certains côtés à un certain Julian Alaphilippe dans ses jeunes années.*"

Le compliment est de taille, mais Antoine Huby a l'habitude de l'entendre. Forcément, il lui tarde de pouvoir côtoyer "Loulou" chez Soudal-Quick Step à partir du mois de janvier : "C'est quand même une grande star, si ce n'est la grande star du vélo en France ! Il a ses qualités, on voit qu'il s'amuse beaucoup sur le vélo. Franchement, ça va être quelque chose de très plaisant pour moi, j'ai hâte de pouvoir le rencontrer et de pouvoir rouler avec lui. J'aime bien aussi m'amuser sur mon vélo, j'ai des traits similaires à lui, on me le dit souvent. Hâte de découvrir et de pouvoir apprendre avec ces grands champions et de pouvoir moi aussi gagner des courses en pro !" Il a déjà échangé par message avec le double champion du monde 2020 et 2021.

Comme Alaphilippe, il est aussi champion de France Espoirs de cyclo-cross : "J'aime beaucoup le cyclo-cross et je vais pouvoir continuer à en faire chez Soudal Quick-Step. J'ai été champion de France chez les cadets, juniors et espoirs donc j'aimerai faire la passe de quatre en l'étant chez les élites, ça sera un objectif dans ma carrière."

Le vélo dès 4 ans, et Axel Laurance en concurrent chez les jeunes

Antoine Huby a baigné dans le vélo dès son plus jeune âge : son oncle était le président du CC Uzelais et son père à la tête de l'école de vélo de l'équipe. Il commence par le VTT, et le premier vélo de course arrive chez les poussins. Ses premières sorties ? Autour du domicile familial, pas plus de quinze kilomètres. Il travaille sa vitesse devant le domicile de ses grands-parents et près du cimetière de la commune. Il s'essaie aussi au basket, mais le vélo prend vite le dessus : "Les sports collectifs, c'était moins fait pour moi, s'amuse le coureur de 22 ans. Je préfère être tout seul et être content ou pas content de moi !"

Très vite, il passe ses week-ends dans le Morbihan pour des compétitions de cyclo-cross : "Le niveau des courses y était plus élevé et il y avait plus de compétitions. Mais aussi parce que mon grand concurrent était Axel Laurance (récent champion du Monde espoirs de cyclisme sur route à Glasgow, NDLR), et c'est comme ça qu'on a réussi à progresser : en courant tous les deux ensemble, et en se bagarrant tous les week-ends !"

Les deux coureurs portaient le maillot bleu ensemble à Glasgow le week-end dernier lors du sacre d'Axel Laurance. Forcément, ça donne des idées à Antoine Huby : "J'ai envie de lui répondre ! J'étais très bien aussi aux championnats du Monde, et l'envie de répondre est très présente. Le Tour de l'Avenir est un de mes objectifs de la saison, et je l'ai bien préparé. L'ambition ce sera bien sûr le général, mon ambition première, et aussi gagner une ou deux étapes. Si j'en ai une ce sera bien, plusieurs ce sera très bien. Mais l'objectif ce sera le général avec l'équipe de France."

Le puncheur-grimpeur, qui de son propre aveu doit encore progresser sur les longues ascensions, aura de quoi faire, avec l'Iseran et le Col de la Loze au programme des 8 jours de course qui arrivent. Mais il pourrait aussi briller dès la première et seule étape bretonne au programme ce dimanche confesse son sélectionneur Pierre-Yves Chatelon : "L'arrivée à La Gacilly pourrait correspondre à ses qualités techniques, il a ça aussi de commun avec Julian Alaphilippe, il vire très bien, et le circuit final est réservé à des bons techniciens."