Tour de la Manche cycliste : la 53e édition dévoilée

Le tour de la Manche cycliste 2017 se déroulera du 18 au 21 mai prochain. 4 jours de course mais 5 étapes dont un contre-la-montre. Les organisateurs ont tout fait pour garantir le suspens sur la victoire finale le plus longtemps possible.

C'est une 53e édition du Tour de la Manche cycliste très ouverte qui va se dérouler à partir du 18 mai prochain. Les 102 coureurs qui composeront le peloton auront à parcourir 576 kilomètres entre Pont-Hébert, départ de ce tour, et Granville, arrivée classique de l'épreuve, dimanche 21 mai. 576 kilomètres qui vont leur permettre d'apprécier la variété des paysages du département et en même temps, d'affronter le relief de notre territoire.

Une première étape pour sprinteurs

Entre Pont-Hébert et Montebourg, le terme de la première étape, les coureurs auront à parcourir 152 kilomètres. Pas de difficultés particulières sur le parcours, si ce n'est la traversée des marais du Cotentin, propice aux risques de bordures liées au vent. Mais si les coéquipiers des sprinteurs sont attentifs, c'est bien à une arrivée groupée, au sprint que l'on doit s'attendre dans les rues de Montebourg. Le lendemain, vendredi 19 mai, les coureurs prendront la route du Sud, jusqu'à Gavray : 151 kilomètres de bitume dont un final marqué par plusieurs "bosses" que les baroudeurs pourraient exploiter pour tenter de l'emporter en solitaire.

Une 3e journée décisive

C'est sans doute le samedi 20 mai, avec 2 étapes successives dans la même journée, que le Tour de la Manche 2017 se jouera. Le matin, les rescapés du peloton disputeront un contre-la-montre de 13 kilomètres (dont 1 long kilomètre de montée), autour de Cérences. Un exercice qui devrait provoquer des écarts. Dans la foulée, les coureurs auront à boucler 108 kilomètres en direction de Mortain avec plusieurs ascensions à plus de 300 mètres d'altitude. Le maillot de meilleur grimpeur se gagnera sans doute lors de cette journée, et le leader au terme de ces 2 étapes, prendra une sérieuse option sur la victoire finale. Celle-ci sera jugée le lendemain, dimanche 21 mai, à Granville après 152 kilomètres et 5 tours d'un circuit de 5 kilomètres dans les rues de la Monaco du Nord.

Un plateau relevé

17 équipes seront présentes au départ du Tour de la Manche avec chacune 6 coureurs. Les favoris figurent dans les 6 équipes de DN1 à commencer par Romain Bacon, le coureur du CC Nogent-Sur-Oise. Il revient sur le tour avec la ferme ambition de s'imposer. Le VC Rouen 76, autre équipe favorite, comptera sur Alexis Guérin, tandis que les espoirs de la formation Sojasun, travailleront pour leur leader Julien Guay. Dans cette équipe, on suivra aussi Nicolas Malle, le jeune espoir manchois de 18 ans, champion d'Europe, et sociétaire du club de Saint-Hilaire. Parmi les autres manchois, Cédric Delaplace du team Bricquebec-en-Cotentin et l'ex-pro César Bihel désormais sous les couleurs du team Pays de Dinan tenteront de tirer leur épingle du jeu sur une étape. Enfin il y a les trois équipes belges engagées. Les organisateurs n'ont que peu d'informations sur les coureurs, mais traditionnellement, les formations belges engagées sur le Tour de la Manche ne viennent pas pour faire de la figuration.