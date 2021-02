Tour de la Provence: Julian Alaphilippe déjà devant

Même si c'était son premier jour de course en 2020, Julian Alaphilippe a montré qu'il était déjà en forme. Il était attendu sur ce Tour de la Provence, il a répondu présent.

S'il avait quelques doutes pour son retour à la compétition, Julian Alaphilippe les a très vite dissipé sur cette première étape du Tour de la Provence. Quatre mois après sa chute au Tour des Flandres, le champion du monde a une nouvelle fois montré qu'il aime être acteur plutôt que spectateur lors d'une course. Il a d'ailleurs été désigné le coureur le plus combatif de la journée.

Son offensive a été préparée par ses équipiers, à commencer par le clermontois Rémi Cavagna, à l'attaque à 75 kilomètres de l'arrivée pour faire la sélection dans le peloton. Le danois Asgreen l'a relayé avant l'échappée de la journée. Bizarrement, Julian Alaphilippe n'était pas à l'initiative mais son instinct lui a dicté de suivre les italiens Ciccone et Moscon. Il a vite sauté dans leur roue après leur attaque.

Les trois hommes se sont relayés pendant plus de 60 kilomètres avant de se faire reprendre à moins de deux kilomètres de l'arrivée. Généralement dans ce cas, les coureurs repris se laissent glisser tranquillement en fin de peloton mais pas Julian Alaphilippe. On a vu son maillot arc-en-ciel rester en tête du peloton et le champion du monde en a remis un petit coup à un kilomètre de l'arrivée, dans le vent, pour préparer le sprint de son coéquipier Davide Ballerini. Avec succès puisque le sprinteur italien a parachevé le travail des Deceuninck Quinck-Step.

Un dévouement rare chez un leader et une excellente journée pour les "belgauvergnats". Ils sont déjà en forme et pèsent sur la course. Julian Alaphilippe est cinquième du classement général à sept secondes de Ballerini. La deuxième étape vendredi ira de Cassis à Manosque, 174,6 kilomètres à travers l'arrière pays.