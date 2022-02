Tour de La Provence : les coureurs traversent le sud du Vaucluse

La deuxième étape du Tour de La Provence entre Arles et Manosque (180,5 km) fera la part belle au Vaucluse. Les coureurs traverseront le sud du Luberon.

Cette deuxième étape du Tour de La Provence s'annonce animée entre Arles et Manosque tout au long des 180 km. Elle traversera au total 13 communes du sud Vaucluse : Puget-sur-Durance, Lauris, Puyvert, Lourmarin, Vaugines, Cucuron, Sannes, La Motte d’Aigues, Saint-Martin-de-la-Brasque, Peypin-d’Aigues, Vitrolles-en-Luberon et La Bastide-des-Jourdans. Les coureurs grimperont plus de 2.000 mètres de dénivelés ce samedi 12 février. C'est l'Italien Filippo Ganna qui est leader du général. Le Français Julian Alaphilippe est deuxième.

Des routes temporairement coupées

Il faut savoir que routes départementales empruntées par les coureurs ne seront pas totalement fermées à la circulation, mais coupées ponctuellement par les forces de l'ordre. Sur ces routes le stationnement sera en revanche interdit. Mais pas d'inquiétude les perturbations du trafic dureront seulement le temps du passage de la course, soit 15 minutes environ.

Le départ sera donné à Arles à 11h30 et les coureurs devraient arriver dans le Vaucluse entre 13h00 et 13h15, par la RD 32 et RD 973 à Mérindol.

Le parcours de la 2e étape du Tour de La Provence entre Arles et Manosque