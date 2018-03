Le néerlandais Julius Van den Berg a remporté vendredi la 5e étape du Tour de Normandie à Bagnoles-de-l'Orne. Le suisse Fabian Lienhard ne porte plus le maillot jaune. Il est désormais sur les épaules du Britannique Tom Stewart.

Les cartes ont été rebattues entre Villers-Bocage et Bagnoles de l'Orne. Pris dans une chute, le Suisse Fabian Lienhard a perdu son maillot jaune, désormais sur les épaules du Britannique Tom Stewart, parti en échappée. Troisième de l'étape de vendredi, remportée par le néerlandais Julius Van den Berg, Stewart n'a qu'une poignée de seconde d'avance sur ses poursuivants au classement général.

#TourDeNormandie 🚴‍♂️ - L'arrivée formidable de la 5ème étape entre Villers-bocage et Bagnoles-de-l'Orne avec la victoire du néerlandais Van den Berg. 3ème, le Britannique Tom Stewart s'empare du maillot jaune ! #TDN2018#FBSportpic.twitter.com/VjJTvvzQul — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) March 23, 2018

Pris dans une chute à 35 kilomètres de l'arrivée, le Suisse Fabian Lienhard a été contraint à changer de vélo et de chaussure. Il a perdu beaucoup de temps pour revenir dans le peloton. Cet effort l'a empêché de lutter pour le maintien de sa tunique de leader.

#TourDeNormandie 🚴‍♂️ - Le maillot jaune Fabian Lienhard loin derrière les échappés !!! Il a changé son vélo sans doute endommagé après la chute à la sortie de La Baroche sois Lucé. #TDN2018pic.twitter.com/FStFxMc6v5 — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) March 23, 2018

Le Britannique Thomas Stewart reçoit son maillot jaune sur le podium à l'arrivée de cette 5e étape du Tour de Normandie.

Ce samedi, c'est la 6e et avant dernière étape, entre Granville et La Haye du Puits. Les coureurs vont parcourir 158 km sur un parcours assez plat, mais attention aux conditions météo, au vent notamment, qui pourraient perturber la course.

Le classement de l'étape

1 . VAN DEN BERG Julius NED 12'' Seg Racing Academy 04h16'34''

2 . VINJEBO Emil Nygaard DEN 6'' Team Coloquick 04h16'34''

3 . STEWART Thomas GBR 01'' 5'' Jlt Condor 04h16'35''

4 . KRIEGER Alexander GER '' Leopard Pro Cycling 04h16'35''

5 . AAEN Jonas DEN '' Riwal Ceramicspeed Cycling Te 04h16'35''

6 . HOEM Bj NOR '' ørn Tore Joker Icopal 04h16'35''

7 . MURPHY John USA 16'' Holowesko | Citadel P/b Arapah 04h16'50''

8 . TRONDSEN Trond H NOR '' åkon Team Coop 04h16'50''

9 . VAN DALEN Jason NED 19'' 3'' Delta Cycling Rotterdam 04h16'53''

10 . GAILLARD Marlon FRA '' Vendée U Pays de la Loire 04h16'53''

Le classement général