Tour de Normandie 2019 : la 39ème édition pour le Norvégien Ole Forfang

Le Tour de Normandie 2019 a été remporté par le Norvégien Ole Forfang (Joker-Fuel of Norway). Il devance le néerlandais De Kleijn et son compatriote Trondsen. Premier Français, Dylan Kowalski termine quatrième, dans le même temps que le troisième.

Caen, France

Il s'est paré du maillot jaune au soir de la quatrième étape, après sa victoire en solitaire à argentan, et il ne l'a plus lâché. Ole Forfang (Joket - Fuel of Norway) est le quatrième norvégien à inscrire son nom au palmarès du Tour de Normandie, 18 ans après un sacré nom du vélo, Thor Hushovd, champion du Monde en 2010 et multiple porteur des Maillots jaune, et vert sur le Tour de France.

Ole Forfang s'impose avec 31 secondes d'avance sur le Néerlandais De Kleijn, vainqueur à Elbeuf, et 33 sur deux coureurs : son compatriote Trond Hakon Trondsen, victorieux à Martinvast la veille de l'arrivée, et le premier français, Dylan Kowalski, du VC Rouen 76.

Avec Clément Saint-Martin à la 10ème place, la formation normande place même deux coureurs dans le top 10 du classement général. Une vraie satisfaction pour le directeur sportif Jean-Philippe Yon, qui y voit "la récompense d'un travail collectif."

La dernière étape pour un échappé

Les attaquants auront eu la vie dure lors des trois premières étapes, toutes remportées au sprint, mais auront été à la fête par la suite. Après Forfang à Argentan et Peak à Bagnoles-de-l'Orne, c'est le Danois Johan Langballe (Team Waoo) qui s'est imposé après une échappée à Caen, lors de la dernière étape.

Victoire du Danois Langballe à Caen !

Sur la ligne, il a devancé ses trois compagnons d'échappée : les Suisses Pellaud et Jacobs, et le Belge Van Breussegem (Tarteletto). Consolation pour ce dernier, le maillot rouge des Points Chauds, et celui du combiné, qui récompense le coureur le plus complet du Tour de Normandie. Les autres tuniques distinctives sont revenues à des Italiens. Celle du meilleur sprinteur pour Alberto Dainese (Seg Racing) et celle du meilleur grimpeur pour Cristian Scaroni (Groupama FDJ).

Zéro pointé pour les Français

Pas de victoire française, cela faisait 11 ans que ça n'était plus arrivé. Lot de consolation, le maillot de plus Conquérant attribué à Romain Bacon, du CC Nogent sur Oise.