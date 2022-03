Tour de Normandie. Forfang, le vainqueur sortant a troqué la selle pour les bancs de la fac

Il y trois ans, Ole Forfang remportait le Tour de Normandie, sans savoir qu'il en serait le tenant du titre pendant plusieurs années. "C'est drôle parce que chaque année, fin mars, mes amis me rappelle que je suis toujours le dernier vainqueur de l'épreuve", s'amuse le Norvégien, qui a pris sa retraite sportive à l'issue de la saison 2019.

"Je n'ai pas eu de propositions d'équipes professionnelles à l'issue de cette saison, qui était ma dernière sous contrat avec la formation Joker. Je me suis dit que si, malgré ma victoire sur le Tour de Normandie, personne ne voulait de moi, ça ne servait à rien de poursuivre dans le cyclisme"

La décision de prendre sa retraite sportive, à seulement 24 ans, n'est finalement pas aussi dure qu'on pourrait le penser. "Je suis réaliste, mon niveau stagnait depuis plusieurs années. Je voyais bien que je n'arrivais pas à passer un cap et que ce serait compliqué de passer professionnel".

Du vélo à la fac de Droit

Rétrospectivement, Forfang réalise qu'il ne s'est pas trompé en stoppant sa carrière. "Avec la pandémie de Covid-19 qui est arrivée quelques mois après, c'était clairement le bon moment pour arrêter. Bien sûr, quand je me suis lancé dans le cyclisme, mon rêve était de participer au plus grandes épreuves, le Tour de France, les plus grandes classiques... Mais honnêtement, avec le Covid, ça aurait été encore plus dur de percer, alors je n'ai pas de regrets".

D'autant plus que son équipe d'alors, Joker Fuel of Norway, n'a pas résistée à la pandémie. Aujourd'hui, le lauréat du TDN 2019 est un homme épanoui, qui étudie le Droit à l'Université d'Oslo.

"J'ai toujours été attiré par les sciences humaines, et le droit m'intéressait depuis longtemps. Je suis en deuxième année de licence et ça me convient très bien. Je ne regrette en aucun cas ce choix. Mon objectif est d'obtenir un PHD pour sans doute devenir professeur de Droit". Ou peut-être avocat, voire juge, le Norvégien ne s'interdit rien, il a la vie devant lui et compte bien en profiter au maximum.

Le Norvégien Ole Forfang s'est imposé en solitaire à Argentan, récupérant au passage le Maillot jaune de leader du Tour de Normandie. © Radio France - Tour de Normandie

En Jeep le long des plages du Débarquement

De sa vie d'avant, menée à la pédale, il garde de la Normandie son meilleur souvenir. Il a rangé précieusement dans une armoire ses maillots jaune de vainqueur, et blanc de meilleur jeune, et dans sa tête les souvenirs d'une semaine de plaisir dans la région.

Je me rappelle les 90 km d'échappée et la victoire à Argentan, mais encore plus des plages du Débarquement. "Avant le départ, à _Courseulles-sur-Mer_, on avait conduit des Jeep de la Seconde guerre mondiale. Et puis, lors de la dernière étape, je me souviens que nous avions roulé le long des plages du Débarquement (Omaha Beach, ndlr). C'était vraiment un moment fort que je n'oublierai pas".

Outre la Normandie et son triomphe dans l'épreuve régionale, il conserve en mémoire son Tour de l'Avenir, en 2016 qu'il avait couru aux côtés de Gaudu, vainqueur final, mais aussi Bernal, Hindley, Geoghegan Hart, Madouas, Storer ou encore Sivakov. Dans son tiroir à souvenir, le championnat du monde U23 de la même année, au Qatar, remporté par son compatriote Chrsitoffer Halvorsen.

Ce dimanche marque le dernier jour d'Ole Forfang, vainqueur sortant du Tour de Normandie. Il suivra de loin, mais avec attention, le final indécis pour savoir qui succèdera à son nom dans le palmarès de l'épreuve normande. s