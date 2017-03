Tour de Normandie - Jules se manque à Bagnoles de l'Orne, Ariesen en profite

Troisième victoire néerlandaise sur le Tour de Normandie. Jacob Willem Ariesen a remporté la cinquième étape au sprint à Bagnoles de l'Orne. Seulement quatrième, Justin Jules ne reprend pas de temps au maillot jaune Anthony Delaplace, de plus en plus proche de remporter son premier Tour régional.

C'est l'histoire de la fameuse alternance orange et bleue. Depuis le début de ce 37ème Tour de Normandie, Français et Bataves se partagent la gloire. Delaplace et Jules d'un côté, Jakobsen, Van Schip et désormais Ariesen de l'autre.

#TourDeNormandie - 3e victoire néerlandaise de la semaine ! Ariesen s'impose au sprint à Bagnoles de l'Orne. Jules seulement 4e... #TDN2017 pic.twitter.com/gI6jNsv3sS — Bleu_BNormandie (@fbleubnormandie) March 24, 2017

Ce succès néerlandais arrange bien Anthony Delaplace. Le maillot jaune ne perd de temps sur personne, étant donné que Justin Jules termine en dehors du podium. Conséquence pour le sprinteur du Val d'Oise, aucune seconde de bonification et un écart inchangé au classement général. Il reste à 19 secondes du leader.

Veranclassic se rate dans les grandes largeurs

Elle avait décidé de cadenasser la course, pour permettre à son leader Jules de disputer tous les sprints bonification, la formation belge Veranclassic a eu faux tout au long de la journée. Pour atteindre sa cible, trois fenêtres de tir lui étaient proposées : deux sprints bonification et l’arrivée finale !

La première occasion était placé à 45 km du départ de la Ferté Macé. L’équipe du plat pays s’est employée pendant près d’une heure pour éviter qu’une échappée ne prenne forme, mais à quelques encablures du sprint, huit coureurs se sont fait la malle, dont trois français (Burgaudeau, Kneisky et Rostollan). Ensemble, ils ont passé quasiment toute l’étape à l’avant, mais deux fuyards (Hagenaar et Vinther) étaient trop proches du leader au classement général. Ils n’ont donc jamais pu se mettre hors de portée d’un retour du peloton.

Les huit échappés du jour, en train de lutter contre le retour du peloton. © Radio France - Boris Letondeur

Delaplace tout sourire

Les Veranclassic ont roulé fort mais ont encore manqué l’occasion de revenir pour le deuxième sprint bonification au deuxième passage sur la ligne d'arrivée. Dans le final, c’est Justin Jules qui s’est manqué, seulement quatrième du sprint remporté par Jacob Willem Ariesen.

Hors du podium, il ne reprend aucune seconde à Delaplace, tout sourire au moment d’enfiler son maillot jaune. A deux jours de l’arrivée finale, le Manchois est de plus en plus proche de remporter son premier tour de Normandie

Classement général

1. Anthony Delaplace; 2. Justin Mottier à 8"; 3. Justin Jules à 19"; 4. August Jensen à 45"; 5. Jesse Anthony MT; 6. Nicolai Nielsen à 48"; 7. Steve Lampier à 49"; 8. Pascal EEnkhoorn MT; 9. Benoit Jarrier à 52"; 10. Alistair Slater MT