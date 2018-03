Au terme d'un final de puncheur, le Suisse Fabian Lienhard (Holowesko) s'est adjugé la première étape du Tour de Normandie entre Saint-Pierre-en-Auge et Le Neubourg. Il s'empare aussi du maillot jaune au terme d'une étape animée par les coureurs du VC Rouen Théo Nicolas et Yann Guyot.

#TourDeNormandie 🚴‍♂️ - Revivez l'arrivée de la première étape au Neubourg et la victoire du Suisse Fabian Lienhard, après une échappée dans le circuit final. #TDN2018#FBSportpic.twitter.com/qrc3i37AKd — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) March 19, 2018

On attendait un sprint au Neubourg pour l'arrivée de cette première étape du Tour de Normandie 2018, et on l'a eu. Seulement, il n'a pas eu lieu dans la configuration imaginée.

La faute à six intrépides qui ont malicieusement faussé compagnie au peloton dans le circuit final à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. Un coup de force porté par trois Néerlandais (Bol, Bugter et Van Dalen), un Érythréen (Habtom Tekle) et donc un Suisse, encore plus malin que ses compagnons d'échappée pour lancer le sprint de loin, et s'imposer facilement.

Fabian Lienhard apporte à Holowesko-Citadel sa première victoire en Europe. Belle nouvelle pour cette nouvelle équipe américaine créée par George Hincapie, fidèle lieutenant de Lance Armstrong dans les années 2000.

Le VC Rouen en tête de course

Avant l'emballement final, trusté par les étrangers, plusieurs Français s'étaient illustrés. Théo Nicolas et Yann Guyot (VC Rouen) et Gaëtan Lemoine (VC Pays de Loudéac).

#TourDeNormandie 🚴‍♂️ - Les 4 coureurs de tête entrent dans le circuit final, 14,8 km à parcourir 4 fois. Le peloton est à 2'10".#TDN2018#FBSportpic.twitter.com/fDw6x5kow8 — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) March 19, 2018

Les coureurs du club locaux n’ont d'ailleurs pas mis longtemps à se montrer. Théo Nicolas a été le premier à porter une attaque dans cette 38ème édition, dès le quatrième kilomètre. Le peloton l’a laissé partir.

Rapidement rejoint par le Norvégien Krister Hagen, il a compté jusqu’à 8 minutes d’avance sur le peloton. Partis en chasse patate derrière les deux fuyards, l’autre Rouennais Yann Guyot, et le Breton Gaëtan Lemoine sont longtemps restés intercalés. A mi-course, le duo de tête a coupé son effort pour les laisser revenir.

L'avance sur le peloton a alors fondu plus vite que la neige sur le bord des routes. Le quatuor s'est quand même adjugé l'intégralité des classements spéciaux (grimpeur, bonifications et points chauds) avant d'être avalé par le peloton à 30 kilomètres de l'arrivée.

Réactions

Fabian Lienhard (Holowesko), vainqueur et maillot jaune : "Je n’avais plus gagné depuis deux ans. J'avais souvent terminé deuxième, troisième, quatrième… alors je me suis dit qu’il fallait tenter le coup. A 3 kilomètres de l’arrivée, on avait vingt secondes d’avance, les trois Néerlandais ont commencé à se regarder, à jouer, et ce n'était pas la bonne solution. C’était mieux d’arrivée à 4 juste devant le peloton qu’en même temps que le peloton. Il a fait froid aujourd'hui mais ce n'est pas un problème pour moi. Je fais du cyclocross en hiver et j'ai grandi dans un village près de Zurich où il fait à peu près le même temps.

Théo Nicolas (VC Rouen), maillot de meilleur grimpeur : "J’étais le premier attaquant, on avait comme consigne d’être à l’avant. J’ai voulu anticiper les choses et j’y suis allé. On a fait une bonne parti à deux, on s'était entendu pour se diviser les sprints et les grimpeurs. Quand je me suis rendu compte qu’il y avait mon coéquipier Yann Guyot intercalé, mon directeur sportif m’a dit de l’attendre. Après, le peloton a mis un gros coup de vis pour rentrer. C’était fatigant à l’avant. C’est la première fois que je fais le tour de Normandie, je suis content.

Classement Etape

1. LIENHARD Fabian - Holowesko | Citadel P/b Arapah SUI les 150 km en 3h53'16'' 38.582km/h (bonification : 10'')

2. BOL Cees - Seg Racing Academy NED 03h53'16'' (b : 6'')

3. VAN DALEN Jason - Delta Cycling Rotterdam NED 03h53'16'' (b : 4'')

4. HABTOM TEKLE Awet - Polartec Kometa ERI 03''

5. NIELSEN Nicolai - Holowesko | Citadel P/b Arapah DEN 05''

6. MOSCHETTI Matteo - Polartec Kometa ITA '

7. GIBSON Matthew - Jlt Condor GBR '

8. TRONDSEN Trond Håkon - Team Coop NOR '

9. KRIEGER Alexander - Leopard Pro Cycling GER '

10. ASGREEN Kasper - Team Virtu Cycling DEN '

Classement Général

1. LIENHARD Fabian - Holowesko | Citadel P/b Arapahoe SUI les 150 km en 3h53'06'' (moy. 38,582 km/h)

2. BOL Cees - Seg Racing Academy NED 04''

3. VAN DALEN Jason - Delta Cycling Rotterdam NED 06''

4. HAGEN Krister - Team Coop NOR 09''

5. GUYOT Yann - VC Rouen 76 FRA 12''

6. HABTOM TEKLE Awet - Polartec Kometa ERI 13''

7. NIELSEN Nicolai - Holowesko | Citadel P/b Arapahoe DEN 15''

8. MOSCHETTI Matteo - Polartec Kometa ITA '

9. GIBSON Matthew - Jlt Condor GBR '

10. TRONDSEN Trond Håkon - Team Coop NOR '