Tour de Normandie - Nouvelle victoire néerlandaise avec l'échappé Van Schip à Elbeuf

L'échappée a tenu tête au peloton. Une dizaine de mètres a suffi à Jan Willem Van Schip pour s'imposer à Elbeuf sur Seine devant quatre Français : Gaudin, Bacon, Vallée et Jules. Le classement général demeure inchangé. Anthony Delaplace conserve son maillot jaune.

120 kilomètres d'échappée et un sprint avec ses dernières forces, Jan Willem Van Schip a réussi le coup parfait entre Duclair et Elbeuf-sur-Seine. Le Néerlandais de la formation Delta Cycling Rotterdam a battu d'un vélo Damien Gaudin (Armée de Terre), qui avait rejoint le groupe de tête dans le circuit final. Les Français malheureux puisque Romain Bacon (Equipe de France), Boris Vallée (Fortuneo Vital Concept) et Justin Jules (Veranclassic) ont complété le Top 5.

Quasi copier-coller de la veille

On a longtemps cru assister à un scenario identique à l'étape de la veille entre Neufchâtel-en-Bray et Forges-les-Eaux. L'échappée du jour s'est formée en début d’étape, aux abords du pont de Brotonne. Quelques nuances quand même, il y avait ce mercredi non pas quatre mais cinq coureurs devant, et des français, au nombre de deux : Romain Bacon de l’équipe de France et Mathieu Bourgaudeau de la formation Vendée U.

Quant aux trois autres fuyards, ils étaient tous néerlandais. Un groupe avec une fière allure mais un handicap : Jaasper de Laat, 18ème au classement général à 1' 58" du maillot jaune. Trop dangereux de le laisser partir très loin devant pour le leader Anthony Delaplace et ses coéquipier. L’écart n’a donc jamais dépassé 2' 30".

#TourDeNormandie (km 69) - Les échappés possèdent 2'40" d'avance sur le peloton, De Laat 🇳🇱 (18e à 1'58") virtuel maillot jaune ! #TDN2017 pic.twitter.com/ScnIpTukoH — Bleu_BNormandie (@fbleubnormandie) March 22, 2017

Le retour presque gagnant de Gaudin

A l’entrée sur le circuit final d’Elbeuf, à 60 km de l’arrivée, un troisième français a rejoint le groupe de tête : Damien Gaudin. Ancien pro chez Bouygues Telecom et AG2R, multi-champion de France de poursuite, le désormais sociétaire de l'Armée de Terre a réussi le tour de force de s'extirper d'un peloton lancé à la poursuite des échappés et de rattraper les hommes de tête dans les 30 dernières bornes.

A l'origine de la dernière relance, lorsque le peloton était sur ses talons, il n'a pas pu résister à la malice de Van Schip pour la victoire finale. Il s'agit de la deuxième victoire hollandaise consécutive après le succès de Fabio Jakobsen mardi à Forges-les-Eaux. Tout comme hier, elle n'a pas d'incidence au classement général. Anthony Delaplace reste maillot jaune avec huit secondes d'avance sur Justin Mottier, et 29 sur Justin Jules.

Classement de l'étape