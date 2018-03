Cette fois-ci, le sprint a bien eu lieu. Avortée hier par le coup de force du Suisse Fabian Lienhard, l'arrivée massive a été inéluctable à Forges-les-Eaux. A ce petit jeu, c'est le Français Clément Orceau (Vendée U) qui a été le plus malin.

Une course cadenassé

Il a fallu attendre 60 kilomètres pour que le peloton accorde un bon de sortie. C'est le Norvégien Hoem qui l'a obtenu. Après une vingtaine de kilomètre seul à l'avant, il a été rejoint par le Russe Duiunov et le Néerlandais Bugter.

#TourDeNormandie 🚴‍♂️ - Regroupement à l'avant ! Ils sont désormais 3 avec 2'55" d'avance sur le peloton : Hoem 🇳🇴, Bugter🇳🇱 et Duiunov 🇷🇺.#TDN2018pic.twitter.com/t74Lht0kWg — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) March 20, 2018

Les trois hommes n'ont jamais pris une avance excédant 3 minutes. Ils ont été rattrapé dans le final à Forges-les-Eaux.

Plusieurs chutes

Trois grosses chutes ont eu lieu dans le peloton. Les deux première à 60 kilomètres de l'arrivée. Le maillot jaune s'est retrouvé au sol mais il a pu repartir sans trop d'égratignures.

La dernière chute, à 18 kilomètres de l'arrivée a mis au sol plus de coureurs. Le peloton s'apprêtait à avaler les hommes de tête lorsqu'une chute l'a coupé en deux. Les français Guyot (VC Rouen) et Rivière (Vendée U) sont lourdement tombés. L'incertitude plane sur leur présence au départ d'Yvetot mercredi.

Le VC Rouen conforte ses maillots

Aux avant-postes entre Saint-Pierre-en-Auge et Le Neubourg hier lundi, les sociétaires de l'équipe normande avait glané deux maillots distinctifs : celui de meilleur grimpeur pour Théo Nicolas et celui des Points Chauds pour Yann Guyot.

Ce mardi, ces deux coureurs ont conforté leurs tuniques, en prenant même de l'avance dans leurs classements respectifs.

Réactions

Clément Orceau : "Je suis très content parce que j'ai enfin ma première victoire de la saison. J'ai des bonnes jambes et un bon mental, il fallait qu'elle arrive. Mes coéquipiers ont fait du bon boulot pour me protéger toute la journée. Après la chute dans le final, j'étais seul mais j'ai bien fini et je gagne même assez largement. C'est un très bon signe. Le Tour n'est pas fini, je suis remonté à bloc pour en gagner une deuxième !

Fabian Lienhard : "La journée a été assez électrique avec tout ce vent de face. J'ai chuté à 60 kilomètres de l'arrivée au moment du ravitaillement. Mais cela reste une bonne journée, j'ai fait le sprint bonification proche du départ pour accentuer mon avance au classement général.

Classement de l'étape

1. ORCEAU Clément - Vendée U Pays de la Loire FRA les 156 km en 4h03'32'' (moy. 38,434 km/h) (bonification : 10'')

2. GIBSON Matthew - Jlt Condor GBR (b : 6'')

3. NIELSEN Nicolai - Holowesko | Citadel P/b Arapah DEN (b : 4'')

4. CAMACHO DEL FRESNO Juan - Polartec Kometa ESP

5. KRIEGER Alexander - Leopard Pro Cycling GER

6. MOSCHETTI Matteo - Polartec Kometa ITA

7. ARIESEN Jacob Willem - Metec - Tkh Continental Cyclin NED

8. TRONDSEN Trond Håkon - Team Coop NOR

9. CARPENTIER Adrien - CC Nogent sur Oise FRA

10. BOKELOH Jonas - Lkt Team Brandenburg GER

Classement général

1. LIENHARD Fabian - Holowesko | Citadel P/b Arapahoe SUI les 306 km en 7h56'35'' (moy. 38,507 km/h)

2. BOL Cees - Seg Racing Academy NED à 6''

3. VAN DALEN Jason - Delta Cycling Rotterdam NED à 7''

4. ORCEAU Clément - Vendée U Pays de la Loire FRA à 8''

5. HAGEN Krister - Team Coop NOR à 11''

6. GIBSON Matthew - Jlt Condor GBR à 12''

7. NIELSEN Nicolai - Holowesko | Citadel P/b Arapahoe DEN à 14''

8. HOEM Bjørn Tore - Joker Icopal NOR à 15''

9. GUYOT Yann - VC Rouen 76 FRA à 15"

10. HABTOM TEKLE Awet - Polartec Kometa ERI à 16''

Demain

La 3ème étape entre Yvetot et Elbeuf sera longue de 138 km. C'est la plus courte du tour et elle devrait favoriser les sprinteurs. Départ à 12h45, arrivée prévue aux alentours de 16h.