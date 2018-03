Elbeuf, France

L'étape la plus courte du Tour 2018 a donc accouché d'un sprint final. C'était envisagé, ça s'est réalisé, et Jacob Willem Ariesen de la formation Metec s'est imposé de justesse devant le maillot jaune Fabian Lienhard au bout du quai de l'Hôtel de ville à Elbeuf-sur-Seine.

Le peloton a vérrouillé la course quasiment de bout en bout. Seul Julius Van Den Berg (SEG Racing) a réussi à s'extirper et à prendre jusqu'à 55 secondes d'avance dans le circuit final, mais le peloton l'a avalé à une dizaine de kilomètre de l'arrivée.

Lienhard consolide son maillot jaune

Fabian Liehnard n'est pas resté bien au chaud dans le peloton. Il s'est employé pour défendre sa tunique jaune et il a fait du bon travail. Tout d'abord, en remportant le premier sprint bonification du jour, puis en terminant 2ème du sprint final. Il accentue de 5 secondes sont avance sur Cis Bol, son premier poursuivant au classement (+11").

Premiers abandons

Les chutes de mardi ont laissé des traces. Trois coureurs n'ont pas pris le départ, les Allemands Konrad GeSner (Leopard) et Leon Rohde (RadNet) et le Norvégien Kristoffer Skjerping.

A l'arrivée à Elbeuf, c'est la lanterne rouge, le Suisse Cyrille Thiery qui a quitté la course. Il n'y a donc plus que 146 coureurs dans le peloton du Tour de Normandie.

Réactions

Jacob Willem Ariesen, vainqueur de l'étape : "Cette étape a été très rapide. Dans le final, j'ai pris la roue du maillot jaune et j'ai pris l'ascendant dans les 25 derniers mètres. Je suis content, c'est ma deuxième victoire sur le Tour de Normandie. L'année dernière, elle était arrivée plus tard, au 5ème jour. Cette fois, ça me laisse plus de perspectives pour faire un doublé."

Fabian Lienhard, maillot jaune : "Ca a été très vite aujourd'hui. Le peloton n'a voulu laisser partir personne, pourtant il y a eu plein de tentatives. Ca revenait tout le temps, comme dans une machine à laver. Je suis content, c'est une bonne journée. Ma deuxième place n'est pas une déception parce que l'objectif était vraiment d'accentuer mon avance au classement du maillot jaune, et j'ai réussi."

Classement de l'étape

Classement général

Demain

Jeudi, retour dans l'ex-Basse-Normandie pour la 4e étape entre Evrecy, près de Caen et Argentan, dans l'Orne.