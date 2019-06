Tour de Savoie Mont Blanc : découvrez la 2e étape, Moûtiers > La Norma

La deuxième étape du Tour de Savoie Mont Blanc compte un peu plus de 120 km entre Moûtiers et La Norma vendredi 21 juin. Le peloton doit partir à 12h10 et devrait arriver entre 15h30 et 15h50.

Savoie, France

La deuxième étape du Tour de Savoie Mont Blanc se déroule entre Moûtiers et La Norma, vendredi 21 juin. Le parcours compte 120 km et traversera Aigueblanche, La Léchère, Saint-François-Longchamp, Saint-Jean-de-Mautrienne, Orelle, Aussois et Modane. Le peloton s'élancera à 12h10 et devrait arriver entre 15h30 et 15h50.

La principale difficulté du jour c'est le col de la Madeleine, classé en catégorie 1, d'une altitude de 1993 mètres, avec une longue ascension de 25 km avec une pente moyenne à 6,15%.

Le parcours de la deuxième étape

- Tour de Savoie Mont Blanc / ProCyclingMaps

Le profil de la deuxième étape

- Tour de Savoie Mont Blanc / ProCyclingMaps

Les horaires de passage de la deuxième étape

- Tour de Savoie Mont Blanc / ProCyclingMaps

Le parcours du Tour Savoie Mont Blanc 2019

- Tour de Savoie Mont Blanc / ProCyclingMaps

- Tour de Savoie Mont Blanc

Les 17 équipes engagées sur la course

- Tour de Savoie Mont Blanc

Suivre le Tour Savoie Mont Blanc