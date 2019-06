Tour de Savoie Mont Blanc : découvrez la 3e étape, Bessans > Saint-Martin-la-Porte

La troisième étape du Tour de Savoie Mont Blanc sera courte et rapide. Elle compte 75 km entre Bessans et Saint-Martin-la-Porte samedi 22 juin. Le peloton s'élancera à 11 heures et devrait arriver entre 12h40 et 12h55.

Savoie, France

La troisième étape du Tour de Savoie Mont Blanc, entre Bessans et Saint-Martin-la-Porte, se déroule samedi 22 juin. Elle ne compte que 75 km. Les coureurs partiront à 11 heures et devraient rouler entre 1h40 et 1h55. Ils passeront par Lanslevillard, Lanslebourg, Modane, Orelle et finiront par une boucle entre Saint-Michel-de-Maurienne et Saint-Michel-la-Porte.

Pas de grande difficulté sur le parcours. Seule la montée des Teppes, classée en catégorie 2, est à noter. Le sprint se courra à Bramans.

Le parcours de la troisième étape

- Tour de Savoie Mont Blanc / ProCyclingMaps

Le profil de la troisième étape

- Tour de Savoie Mont Blanc / ProCyclingMaps

Les horaires de passage de la troisième étape

- Tour de Savoie Mont Blanc / ProCyclingMaps

Le parcours du Tour Savoie Mont Blanc 2019

- Tour de Savoie Mont Blanc / ProCyclingMaps

- Tour de Savoie Mont Blanc

Les 17 équipes engagées sur la course

- Tour de Savoie Mont Blanc

