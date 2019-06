Tour de Savoie Mont Blanc : découvrez la 4e étape, Saint-Martin-d'Arc > Les Karellis

La quatrième étape du Tour de Savoie Mont Blanc se court l'après-midi, samedi 22 juin, juste après la troisième étape. Elle compte 45 km entre Saint-Martin-d'Arc et Les Karellis. Le peloton s'élancera à 16 heures et devrait arriver entre 17h20 et 17h45.