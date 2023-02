Tour des Alpes-Maritimes et du Var 2023 : victoire d'Aurélien Paret-Peintre sur la dernière étape

Les Français signent un doublé sur le Tour des Alpes-Maritimes et du Var avec le succès d'Aurélien Paret-Peintre sur la 3ème étape et la victoire finale du sprinter Kévin Vauquelin. Cela n'était plus arrivé depuis 2019 et la victoire d'un certain Thibault Pinot.

Aurélien Paret-Peintre a franchi la ligne d'arrivée en premier sur cette 3ème étape du Tour des Alpes-Maritimes et du Var © Radio France - Maxime Bacquié C'est Kévin Vauquelin qui remporte la 55ème édition du Tour des Alpes-Maritimes et du Var ce dimanche 19 février 2023. La troisième et dernière étape entre Villefranche-sur-Mer et Vence (131,8 km) est revenue à Aurélien Paret-Peintre (AG2R-Citroën). Le Haut-Savoyard s'est imposé en solitaire, devant le groupe des favoris. ⓘ Publicité