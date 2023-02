Tour des Alpes-Maritimes et du Var 2023 : victoire de Mattias Skjelmose Jensen sur la deuxième étape

Tour des Alpes-Maritimes et du Var - illustration

Mattias Skjelmose Jensen de l'équipe Trek-Segafredo remporte la deuxième étape du Tour des Alpes-Maritimes et du Var, entre Mandelieu et l'Azur Arena d'Antibes. Le Danois se rapproche du leader de la course Kévin Vauquelin (Arkéa-Samsic), troisième aujourd'hui. Le Français conserve son maillot de leader pour une vingtaine de secondes d'avance.

Dernière étape ce dimanche 19 février avec les 132km de la dernière étape entre Villefranche-sur-Mer et Vence.