Tour des Alpes Maritimes et du Var : Caleb Ewan vainqueur de la première étape !

Le sprinteur australien et résident monégasque Caleb Ewan remporte la première étape du Tour des Alpes-Maritimes et du Var entre Saint-Raphael et La Seyne-sur-Mer.

Pas de surprise sur la première journée du Tour des Alpes-Maritimes et du Var : comme attendu l'étape varoise entre Saint-Raphaël et La Seyne-sur-Mer s'est disputée au sprint, et à ce jeu, c'est le grand favori Caleb Ewan qui a été le plus rapide. L'australien devance deux français : Anthony Turgis et Nacer Bouhanni. Place désormais aux deux dernières étapes qui se dérouleront uniquement dans les Alpes-Maritimes, avec deux étapes bien plus pentues et donc plus difficiles pour les sprinteurs, on y attend notamment Thibaut Pinot, ou encore Nairo Quintana aux avant-postes.