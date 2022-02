Le Tour cycliste des Alpes-Maritimes et du Var démarre ce vendredi pour trois jours de course avec de jolis noms dans le peloton. Focus sur le parcours, afin de savoir où vous installer pour les encourager.

Tour des Alpes-Maritimes et du Var : où voir passer les cyclistes ?

Trois jours de course dans le 06 et le 83 !

Une première journée côté Var, et tout le reste dans les Alpes-Maritimes : voici le programme de l'épreuve pour cette 54e édition que vont se disputer quelques belles têtes d'affiche, parmi lesquelles Nairo Quintana, Thibaut Pinot ou encore Rudy Mollard, le Niçois Clément Champoussin devant lui déclarer forfait.

Une première étape 100% varoise

Saint-Raphaël-La Seyne-sur-Mer en entrée de cette épreuve de trois jours avec 177 km au programme et trois cols à franchir. Il y aura notamment un passage par le circuit mythique du Castellet. Le départ sera donné à 11h20.

Une deuxième étape "droit dans le pentu" dans les Alpes-Maritimes

Plus courte, mais plus ardue, la deuxième étape promet du spectacle. 150 km au départ de Puget-Théniers direction La Turbie, avec sur la route des cols qui font rêver : celui de Saint-Raphaël, de Vence, ainsi que le col de Châteauneuf puis le col d'Eze. Se poster dans les montées, c'est s'assurer de les voir passer un peu plus lentement assurément ! Départ de l'étape à 12h30, vous trouvez tous les horaires de passage estimés sur le parcours juste ici.

Et la dernière en court bouquet final !

Encore plus courte, mais sans doute explosive : la troisième étape pourrait bien faire bouger les lignes au classement général. Au menu 113 km entre Villefranche-sur-Mer et Blausasc pour trois cols : celui d'Eze une nouvelle fois celui de Berre-les-Alpes puis celui de Saint-Roch, montée irrégulière et assez longue qui mènera les coureurs un peu au-dessus de 1.000 mètres d'altitude. Les trente derniers kilomètres en long toboggan imposeront aux éventuels échappés d'avoir une belle longueur d'avance pour lever les bras à la fin. Le peloton s'élancera à 13h, pour savoir à quelle heure il passera devant chez vous, vous trouvez les estimations ici.