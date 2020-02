Tour des Alpes-Maritimes et du Var : Quintana s'impose au col d'Eze, Pinot déçu

Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) n'a laissé aucune chance à ses adversaires ce samedi en haut du col d'Eze. Le Colombien remporte en solitaire la 2e étape du Tour des Alpes-Maritimes et du Var avec 40 secondes d'avance sur les autres favoris. Notamment Thibaut Pinot, frustré par sa course.

Il est l'homme en forme de ce début de saison. Et ce 52e Tour des Alpes-Maritimes et du Var le confirme. Le Colombien Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) a déposé tout le monde dans les derniers kilomètres de la 2e étape du Tour des Alpes-Maritimes et du Var, pour s'imposer en solitaire en haut du col d'Eze avec 40 secondes d'avance sur les autres favoris, arrivés ensemble dans le peloton. Le Colombien, déjà vainqueur du Tour de Provence, s'empare du maillot jaune avant la troisième et dernière étape dans le Var, entre La Londe et le Mont Faron (136 km).

"Je n'étais pas dans un grand jour" Pinot

Derrière Quintana, on retrouve donc les autres têtes d'affiches de ce Tour des Alpes Maritimes et du Var. Notamment les Français. Lilian Calmejane (Total-Direct-Energie) termine 3e, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) 4e et Romain Bardet (AG2R) 9e. "On est derrière un Quintana intouchable. Mais je sens que je monte en pression au fil des jours," analysait derrière la ligne d'arrivée Romain Bardet. "Je n’étais pas dans une grande journée. Être incapable de suivre Quintana c’est sûr que c’est frustrant pour moi", réagissait de son côté le Franc-Comtois Thibaut Pinot, qui perd en plus son maillot au vert, au profit du vainqueur de la première étape, Anthony Pérez.

Quintana en jaune, victoire d'étape pour Pinot ?

Au général, Quintana devance les deux Australien Michael Storer (Sunweb) de 38 secondes et Simon Clarke de 40 secondes. Thibaut Pinot est 4e à 40 secondes lui aussi et pourrait essayer, avec son coéquipier azuréen Rudy Molard, d'aller chercher la victoire d'étape au Mont Faron. "Quintana est au-dessus mais on va quand même tenter, on ne sait jamais," glissait dans un sourire Rudy Molard, 16e de l'étape au col d'Eze.