Après un final dans le col d'Eze, à côté de Nice, Tim Wellens a franchi la ligne d'arrivée en premier à La Turbie. Il s'empare du maillot jaune de leader de la course.

Tour des Alpes-Maritimes et du Var : Tim Wellens remporte la 2ème étape

C'est Tim Wellens qui remporte la deuxième étape du Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Alors que Nairo Quintana était parti en solitaire dans la dernière difficulté, le coureur Colombien de la Team Arkéa-Samsic s'est fait rattraper par Tim Wellens. Le coureur belge de la formation Lotto-Soudal a pris le dessus dans un sprint à deux. Il signe son second succès de la saison 2022 et prend également la tête du classement général.

Les coureurs s'étaient élancés, ce midi, de Puget-Théniers. Ils ont dû parcourir 149 kilomètres et franchir 4 cols avant d'arriver à La Turbie.

Demain, ce sera la 3ème et dernière étape de cette course entre Villefranche-sur-Mer et Blausasc.