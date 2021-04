Tour des Flandres : Julian Alaphilippe n'a pas pu lutter pour la victoire

Julian Alaphilippe devra attendre au moins une année supplémentaire avant de rêver à une première victoire sur le Tour des Flandres. Ce dimanche, le cycliste berrichon n'avait pas la forme physique suffisante pour disputer la victoire. Alaphilippe a pourtant été l'un des animateurs de cette course en plaçant plusieurs attaques pour jauger ses rivaux.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

A 20 kilomètres de l'arrivée, il était encore dans la course à la victoire. Mais Alaphilippe n'a pas pu suivre le rythme imposé par les hommes de tête et a craqué dans la dernière ligne droite. Le Berrichon, maillot arc-en-ciel de champion du monde sur le dos, termine à la 42ème place à plus de deux minutes du vainqueur.

C'est finalement son coéquipier au sein de la formation Deceuninck Quick-Step, le Danois Kasper Asgreen, qui s'est imposé sur ce Monument du cyclisme.