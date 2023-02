Tour du 06 et du 83 : Kevin Vauquelin vainqueur surprise de la 1ere étape

On attendait une arrivée au sprint pour lancer ce 55e Tour des Alpes-Maritimes et du Var. C'est finalement le jeune coureur Kevin Vauquelin (21 ans - Arkéa-Samsic) qui s'impose en solo et en costaud à Ramatuelle.