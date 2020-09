Tour de France : le tenant du titre Egan Bernal abandonne

Egan Bernal jette l'éponge au matin du départ de la 17e étape. Le leader de l'équipe Ineos avait été la révélation du Tour de France 2019 en devenant le plus jeune vainqueur de la compétition, à seulement 22 ans.

Il était l'un des grands favoris du Tour de France cette année, Egan Bernal a décidé d'abandonner la course, au matin du départ de la 17e étape. Le colombien de 23 ans, vainqueur et révélation de l'édition 2019, était 16e au classement général.

"Nous avons pris cette décision dans l'intérêt de Egan. Il est un vrai champion, qui aime la course, mais il est aussi un jeune coureur, avec de nombreux Tours devant lui et aujourd'hui, nous avons senti qu'il était plus sage pour lui d'arrêter" a écrit sur Twitter Sir Save Brailsford, le manager de l'équipe Ineos Grenadiers.