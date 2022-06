Tour du Limousin 2022 : le tracé de la 55e édition dévoilé avec une étape complète en Dordogne

Les organisateurs du Tour du Limousin ont présenté ce vendredi 10 juin le tracé du Tour cycliste du Limousin. La 55e édition est prévue du 16 au 19 août prochain avec une étape périgourdine le mercredi 17 août entre Champcevinel et Ribérac.

19 équipes sont engagées pour ce tour d'un peu plus de 717 kilomètres. Photo d'illustration du Tour du Limousin de 2020

Le tracé de la 55e édition du Tour du Limousin a été dévoilé ce vendredi 10 juin par les organisateurs. Ce tour de 717,6 kilomètres se décompose en quatre étapes prévues du mardi 16 au vendredi 19 août prochain. 120 communes de Dordogne, Haute-Vienne et Corrèze seront traversées par les cyclistes.

19 équipes sont engagées dont six en UCI World Teams : AG2R Citroën Team, Cofidis, Groupama FDJ, Intermarché Wanty Robert, Lotto Soudal et UAE Team Emirates.

1ere étape : Verneuil sur Vienne - La Souterraine

Pour cette première étape, le mardi 16 août le départ est prévu à 12h35 de Verneuil sur Vienne dans la Haute-Vienne avec une arrivée dans la Creuse vers 17h. Cette première étape d'environ 170 kilomètres compte trois côtes à franchir, la Côte de Bessines avec une pente à 5,11%, la Côte de Crozant à 4,56% et la Côte de Cazine à 4,54%.

La première étape partira de Haute-Vienne de Verneuil sur Vienne vers 12h30 - Tour du Limousin

2e étape : Le Grand Périgueux Champcevinel - Ribérac

La deuxième étape du mercredi 17 août est 100% Périgourdine. Le départ est prévue à Champcevinel, dans le Grand Périgueux à 12h15 pour une arrivée à Ribérac entre 17h et 17h30. Là aussi trois côtes sont au programme des coureurs : la Côte des Basses Veyrinas à 4,94%, la Côte de Siorac avec une pente à 6% et la Côte du Colombier à 3,30%. Cette étape qui va notamment passer par Boulazac, Atur, Chalagnac, Razac, Ségonzac Montagrier ou encore Mareuil compte un peu plus de 187 kilomètres.

La deuxième étape se déroule en Dordogne le mercredi 17 août - Tour du Limousin

3e étape : Donzenac - Malemort

Le jeudi 18 août, départ de la troisième étape depuis Donzenac en Corrèze à 12h25 pour un arrivée prévue vers 17h à Malemort en Corrèze également. Quatre côtes sont à franchir : la Côte d'Albignac à 6,34%, la Côte de Sainte-Féréole à 5,92%, la Côte de Vertougit à 6,31% et la Côte de Saint-Antoine-les-Plantades à 4,47%. Cette troisième étape fait environ 181 kilomètres.

La troisième étape compte notamment une côte avec une pente à plus de 7%. - Tour du Limousin

4e étape : Saint-Laurent-sur-Gorre - Limoges

La quatrième étape du vendredi 19 août partira de Saint-Laurent-sur-Gorre en Haute-Vienne à 12h35 avec une arrivée comme chaque année sur le boulevard Beaublanc à Limoges vers 17h. Trois côtes sont à franchir dont une à plus de 7%, celle du Tuquet. Il y a également la Côte de Boisseuil à 4,89% et la Côte du Palais à 5,24%.