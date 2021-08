Tour du Limousin : les Bretons Warren Barguil et Franck Bonnamour sur les deux plus hautes marches du podium

Alors que la victoire finale tendait les bras à Dorian Godon ce vendredi sur le Tour du Limousin, le coureur d'AG2R Citroën a été victime d'une défaillance dans les derniers kilomètres avant l'arrivée finale à Limoges. Un coup du sort qui a fait les affaires de Warren Barguil et de Franck Bonnamour. Les deux bretons, qui évoluent respectivement chez Arkéa-Samsic et B&B Hotels, terminent dans la même seconde au général après la dernière étape, remportée par Erik Fetter à Limoges.

Pour les départager, il a fallu additionner les places obtenues par chacun des deux coureurs sur les quatre étapes de ce Tour du Limousin 2021 et à ce petit jeu, c'est Warren Barguil qui a le plus faible total et donc la meilleure moyenne de places obtenues sur la compétition. A 29 ans, le Morbihannais remporte la première course par étapes de sa carrière professionnelle.