Tour du Limousin : Mickaël Guichard, seul coureur Limousin au départ, pourrait gagner sa place chez les pros

Ussel, France

Mickaël Guichard aura bientôt 26 ans. Il est né à Ussel. Il vit non loin à Saint-Rémy. Il est opticien de profession. Mais c'est sur les routes de Haute-Corrèze qu'on le voit le plus souvent sur son vélo. Il a pourtant commencé tard. C'est à 18 ans en effet qu'il découvre le cyclisme. "C'est vrai que c'est un peu tard pour le vélo" sourit-il en ajoutant : "Je n'étais pas issu d'une famille de vélo donc j'ai dû tout apprendre petit à petit". Petit à petit mais très vite en fait.

10 victoires

Car Mickaël Guichard a vite comblé son retard. Il gravit les échelons un à un pour intégrer le niveau élite dès 2015. Il est recruté par l'équipe Pro Immo Nicolas Roux du Puy-de-Dôme. C'est avec elle qu'il commence à engranger les victoires. "J'en suis à 10 victoires dont 9 en élite. J'arrive à concrétiser mes 2èmes 3èmes places, mes podiums, donc c'est une bonne chose". C'est sans doute ça surtout qui lui ouvre les portes professionnelles. C'est l'équipe Delko Marseille Provence qui lui donne sa chance. Il est recruté en tant que stagiaire. Une sacrée chance qu'il espère évidemment concrétiser sur les routes du TDL. "Ce que je souhaite c'est être actif, peser sur la course. Que je sois content et qu'ils soient contents de moi". Sans pression pour autant de faire un résultat. "C"est surtout de l'apprentissage".

Il a une carte à jouer" Claude Fayemendy président du TDL

Et quelle meilleure épreuve pour lui que le Tour du Limousin pour faire ses preuves ! Il connaît toutes les routes du circuit et sa polyvalence correspond très bien aux types de relief qu'emprunte le tour. Les organisateurs de l'épreuve croient en tout cas beaucoup à ses chances. "C'est un garçon qui a 25 ans arrive à la plénitude. Il a une carte à jouer" affirme Claude Fayemendy, le président du TDL. Qui ajoute qu'il a toutes les qualités pour briller durant les 4 étapes. "C'est surtout un battant" conclut-il. Et Mickaël Guichard va se battre c'est sûr. Il aura peu d'occasions pour se montrer ainsi à la hauteur des pros. Après le Tour du Limousin il courra le Tour du Poitou-Charentes.