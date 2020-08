Tour du Limousin : pas d'accès aux coureurs et masque obligatoire aux départs et aux arrivées pour le public

J moins 1 avant le départ du 53e Tour du Limousin ce mardi à Couzeix en Haute-Vienne. Les directeurs sportifs sont attendus vers 15h00 ce lundi pour les inscriptions à la maison des Sports à Limoges. Pendant que les équipes prendront leurs quartiers dans les hôtels de la ville. Environ 140 coureurs sont attendus, plus les bénévoles, les suiveurs et bien sûr le public. Vu le contexte sanitaire, il a bien sûr fallu s'adapter avec des règles drastiques. A commencer par l'accès aux coureurs avant et après les étapes, moments privilégiés pour le public mais tout simplement interdits cette année à cause du Covid-19.

N'oubliez pas votre masque pour venir au départ ou à l'arrivée d'une étape !

"Les gens ne pourront pas approcher les coureurs puisqu'ils vont être parqués comme on parque les moutons si l'on peut dire" image Claude Faymendy, le président du Tour du Limousin. "Chacun sera chez soi dans les équipes et dans les bus. On n'aura pas le droit d'aller les visiter, ni de faire des selfies ou des autographes" prévient le patron de l'organisation. S'il sera possible de venir sur les zones de départ et d'arrivée, ce sera masque obligatoire pour tout le monde :"Aussi bien le public que les coureurs, tout le monde sera masqué. C'est une petite frustration mais on est obligé d'en passer par là. D'abord la santé et le sport arrivera en 2e rideau" explique Claude Faymendy.

C'est un truc de fou ! Mais on sait bien que c'est raisonnable de le faire

Et comme ces zones, bien qu'en extérieur, seront déclarées avec obligation de port du masque par les quatre préfectures concernées (Haute-Vienne, Creuse, Dordogne et Corrèze), les contrevenants s'exposeront à des amendes de 135 euros. Nouvelles règles aussi pour les villages départ. Ils seront plus grands mais avec moins de monde, 300 au maximum et 10 par stand. Et des rotations entre bénévoles, membres de la caravane puis partenaires et élus. "Ce sera un peu plus calme que les années précédentes mais il faut en passer par là pour exister" rappelle le président du Tour du Limousin qui avec ses équipes a eu énormément de travail pour organiser cette édition.

Les coureurs obligés de se faire tester pour prendre le départ

Raymond Poulidor sera dans tous les esprits au départ mardi à Couzeix - Tour du Limousin Organisation

Il a notamment fallu lister tous les noms de toutes les personnes qui vont participer de près à l’organisation. "C'est un truc de fou ! Mais on se plie à ça parce qu'on sait bien que c'est raisonnable de le faire" raconte le secrétaire général du Tour du Limousin Jean-Marie Bonnet. En ce qui concerne les coureurs, ils ont du se tester 72 heures avant le départ. Et en course, ils n'auront pas le droit de jeter leurs bidons. La règle existe déjà mais d'habitude, personne ne dit rien car cela fait le bonheur des supporters. Avec le Covid-19, les commissaires seront peut-être plus regardants. A voir. En tout cas, l'organisation déconseille au public d'aller à la chasse au bidon.

Il doit se demander si on va s'en sortir

Un contexte sanitaire qui ferait presque oublier que ce Tour du Limousin est d'abord celui de l'hommage à rendre à Raymond Poulidor. "Le pauvre Raymond, je trouve qu'aujourd'hui, il passe au 2e plan après la pandémie qui nous occupe vraiment beaucoup. De temps en temps, bien sûr, on a une pensée pour lui. Quand on voit l'affiche du Tour, on de dit que Raymond veille sur nous et qu'il doit se demander si on va s'en sortir" lance dans un sourire Jean-Marie Bonnet. Un Tour du Limousin, où Covid ou pas, Poupou sera forcément, au départ mardi à Couzeix, dans les pensées de tous ceux qui l'aimaient, chez les organisateurs, le public et les coureurs.