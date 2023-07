Tour du Limousin-Périgord : le tracé de la 4e étape entre Glandon - Pays de Saint-Yrieix et Limoges

La 4e étape et dernière du Tour du Limousin-Périgord-Nouvelle Aquitaine 2023 partira du Glandon - Pays de Saint-Yrieix direction Limoges le vendredi 18 août.

Ce vendredi 18 août, la 4e étape et dernière étape du Tour du Limousin-Périgord-Nouvelle Aquitaine 2023 mènera les coureurs de Glandon - Pays de Saint-Yrieix jusqu'à Limoges avec 170,6 km de course en Haute-Vienne. La caravane s'élancera à 11h45 et le départ fictif sera donné à 13h15 de Glandon. Les coureurs sont attenus à partir de 17h33 pour leur dernier passage de la ligne d'arrivée boulevard de Beaublanc à Limoges.

ⓘ Publicité

Les difficultés au programme de cette 4e étape :

Km 65,5 : Côte de Saint Victurnien (4,30%)

Km 85,3 : Côte de Peyrelade (4,78%)

Km 96,6 : Côte de Villerajouze (6,19%)

Km 120,3 : Côte des Monts (5,73%

La carte de la 4e étape entre Glandon - Pays de Saint-Yrieix et Limoges

Le tracé de la 4e étape du Tour du Limousin-Périgord-Nouvelle Aquitaine entre Glandon - Pays de Saint-Yrieix et Limoges. - ©Tour du Limousin-Périgord-Nouvelle Aquitaine

Le profil de la 4e étape entre Glandon - Pays de Saint-Yrieix et Limoges

Le profil de la 4e étape du Tour du Limousin-Périgord-Nouvelle Aquitaine entre Glandon - Pays de Saint-Yrieix et Limoges. - ©Tour du Limousin-Périgord-Nouvelle Aquitaine

Les horaires de la 4e étape entre Glandon - Pays de Saint-Yrieix et Limoges

Les horaires de passage de la 4e étape du Tour du Limousin-Périgord-Nouvelle Aquitaine entre Glandon - Pays de Saint-Yrieix et Limoges. - ©Tour du Limousin-Périgord-Nouvelle Aquitaine

Suivez le Tour du Limousin-Périgord-Nouvelle Aquitaine 2022