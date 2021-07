Le jeudi 19 août, pour la 3e étape du Tour du Limousin-Périgord-Nouvelle Aquitaine 2021, les coureurs s'élanceront de Bugeat pour 184,2 km à travers la Corrèze et une arrivée à Lubersac. Découvrez le parcours, le profil de cette 3e étape et les horaires détaillés.

Tour du Limousin-Périgord-Nouvelle Aquitaine 2021 : le tracé de la 3e étape entre Bugeat et Lubersac

Une 3e étape corrézienne ce jeudi 19 août pour le 54e Tour du Limousin-Périgord-Nouvelle Aquitaine avec un départ qui sera donné à 12h30 de l'Espace 1.000 Sources à Bugeat et une arrivée jugée à Lubersac. Au programme pour le peloton 184,2 km et trois côtes, celle du Suc-au-May, la côte de Saint-Ybard et la côte de Ségur.

La carte de la 3e étape entre l'Espace 1.000 Sources à Bugeat et Lubersac

La carte du parcours de la 3e étape du Tour du Limousin-Périgord-Nouvelle Aquitaine. - ©Tour du Limousin Organisation

Le profil de la la 3e étape

Le profil de la 3e étape entre l'Espace 1.000 Sources à Bugeat et Lubersac. - ©Tour du Limousin Organisation

Les horaires de la 3e étape entre l'Espace 1.000 Sources à Bugeat et Lubersac

Les horaires de la 3e étape entre l'Espace 1.000 Sources à Bugeat et Lubersac. - @Tour du Limousin Organisation

