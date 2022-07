Tour du Limousin-Périgord : le tracé de la 1re étape entre Verneuil-sur-Vienne et la Souterraine

La 55e édition du Tour du Limousin-Périgord-Nouvelle Aquitaine débutera le mardi 16 août 2022 avec la 1re étape ebtre Verneuil-sur-Vienne en Haute-Vienne et La Souterraine dans la Creuse. Au programme 176,4 km et trois côtes, celle de Bessines, la côte de Crozant et la côte de la Cazine.