Tour du Limousin-Périgord-Nouvelle Aquitaine : le village d'Agonac se prépare pour la deuxième étape

Les cyclistes du Tour du Limousin sont en Dordogne ce mercredi 18 août pour une étape de 172 kilomètres entre Agonac et Payzac. C'est la première fois que le départ est donné de la commune d'Agonac. Le village de 1.700 habitants s'est préparé à l'arrivée des coureurs.

Pour cette édition 2021, tous les grands noms du cyclisme ont répondu présents : Thibault Pinot, le grimpeur de la Groupama FDJ qui fait son grand retour, le Belge Greg Van Avaermat, Warren Barguil, Benoît Cosnefroy qui est le dernier Français à avoir remporté le Tour du Limousin il y a deux ans mais aussi Franck Bonnamour, Bryan Coquart, ou encore le local de l'étape, Quentin Pacher le cycliste originaire de Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt.

À Agonac, la commune s'est préparée à l'arrivée des coureurs et de la caravane. Le village départ a été monté dans un grand champ juste à côté du centre du bourg. Dedans, le foin vient d'être coupé. On voit des bottes de paille dans le fond. C'est la mairie qui a dû préparer le terrain. "Il faut amener l'électricité, il faut amener l'eau et il faut _prévoir des toilettes sur le pré_. Ça paraît peut-être... Voilà...", explique Bernadette Luquain, l'adjointe au maire en charge du sport et de la culture. L'autre axe de travail : c'est la décoration de la commune. Les banderoles et affiches ont été réalisées par les enfants du centre de loisir. L'accueil du tour coûte 2 000 € à la mairie, le reste est subventionné par l'agglomération de grand Périgueux et le département.

Le départ sera donné à 12h35 ce mercredi 18 août depuis Agonac. © Radio France - Thibault Lecoq

Pour le village départ à proprement parler, ce sont des bénévoles du tour du limousin qui s'y collent. Ils sont quinze équipiers dirigés par Philippe Géry, 30 tours au compteur. "C'est un travail d'équipe déjà, parce qu'on s'entend tous très bien entre nous", assure-t-il. Une équipe qui roule, car Philippe Géry a son plan en tête : "il faut commencer à planter toutes nos tentes, on les monte et on agrémente, après on met tout ce qui est matériel." Un montage qui se fait dans la bonne ambiance, mais aussi une certaine efficacité : il faut entre deux heures et demie et trois heures aux bénévoles pour faire sortir de terre tout un village départ.

Le départ réel sera donné à 12h45, les coureurs ont trois côtes au programme, la côte du Moulin du Pont, la côte du Pervendoux et la côte de Charoncle.