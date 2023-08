Tour du Limousin-Périgord : qui est le jeune Romain Grégoire, impressionnant vainqueur de la 56e édition ?

Romain Grégoire aura trusté le podium de la 56e édition du Tour du Limousin-Périgord-Nouvelle Aquitaine cette semaine. Le coureur de la Groupama-FDJ a remporté le classement général ce vendredi en dominant notamment Benoît Cosnefroy (AG2R-La Mondiale) et en remportant deux étapes dont la plus prestigieuse à Bort-les-Orgues .

À seulement 20 ans, Romain Grégoire a déjà étoffé son palmarès avec deux courses historiques, ce Tour du Limousin-Périgord et au mois de mai, les Quatre jours de Dunkerque , le tout ponctué de trois étapes. On savait le Bisontin attendu chez les professionnels après une riche carrière chez les jeunes, mais il semble franchir les étapes plus vite que prévu.

Champion de France et d'Europe juniors

Romain Grégoire s'est fait un nom dès ses années chez les juniors. Il a très vite impressionné les suiveurs avec un premier titre de champion de France juniors sur route en 2020. Mais c'est en 2021 qu'il domine sa génération, avec trois titres successifs : champion de France sur route et du contre-la-montre juniors, et champion d'Europe juniors sur route. Il avait pris cette même année la deuxième place des championnats du monde sur route juniors.

Romain Grégoire, champion d'Europe juniors sur route, en 2021. © Maxppp - Pierre Teyssot

Il choisit alors de rejoindre l'équipe Groupama-FDJ en 2022 pour intégrer l'équipe Continental et parfaire sa formation. Là encore, à seulement 19 ans, il enchaîne les succès. Il devient champion de France de cyclo-cross espoirs en janvier, remporte trois courses du calendrier international espoirs en quatre jours en avril, à savoir Liège-Bastogne-Liège espoirs, le Giro del Belvedere et le Gran Premio Palio del Recioto. En mai, il s'impose sur la Flèche ardennaise et remporte en août la sixième étape du Tour de l'Avenir.

Il intègre l'équipe World Tour de la Groupama-FDJ en 2023

Après un tel palmarès dès sa première saison Continental, la Groupama-FDJ décide de l'intégrer dès le début de l'année 2023 à sa formation World Tour, son équipe première. Son premier top 10 dans une course mythique, il l'obtient dès mars, en Italie, où il finit 8e de la Strade Bianche. Romain Grégoire montre alors toute l'étendue de son talent. Il termine deuxième du Grand Prix du Morbihan, avant de gagner les Quatre jours de Dunkerque et le Tour du Limousin-Périgord-Nouvelle Aquitaine.

Quelles sont les limites de Romain Grégoire ? Puncheur, bon sprinteur, capable de franchir des petites ascensions, le jeune Français est aujourd'hui encore en développement. Il a des aptitudes certaines pour les classiques dans lesquelles il a brillé chez les juniors, comme la Flèche Ardennaise ou Liège-Bastogne-Liège. Il est beaucoup plus limité en montagne, dans des montées longues à fort pourcentage.