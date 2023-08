Tour du Limousin-Périgord : Romain Grégoire s'impose à Bort-les-Orgues et conforte son maillot jaune de leader

La troisième étape du Tour du Limousin-Périgord-Nouvelle Aquitaine était annoncée comme la plus difficile de cette édition 2023. Confirmation avec la double montée de la côte du Puy de Bort dans le final sur les hauteurs de Bort-les-Orgues. Le maillot jaune Romain Grégoire a impressionné dans les derniers kilomètres de course en allant s'imposer sur la ligne devant l'Espagnol Oscal Rodriguez (Movistar). Le coureur de l'équipe Groupama-FDJ conforte son maillot jaune de leader.

C'est la deuxième victoire de Romain Grégoire dans ce Tour du Limousin-Périgord après son succès lors de la première étape . Il se donne de l'air au classement général face à son principal opposant Benoît Cosnefroy (AG2R La Mondiale).

Le maillot à pois orange de meilleur grimpeur change d'épaules. C'est l'Italien Martin Marcellusi (Bardiani CSF Faizanè) qui a basculé en tête lors du premier passage au sommet de la côte du Puy de Bort. Il succède à un autre Italien Andrea Piertobon, très discret ce jeudi.

Classement général après la troisième étape

Romain Grégoire (Groupama-FDJ) 13h16'02" Benoît Cosnefroy (AG2R La Mondiale) à 38" Michael Storer (Groupama-FDJ) à 50" Jesus Herrada (Cofidis) à 58" Kevin Vauquelin (Arkéa-Samsic) à 1'08

Arrivée finale ce vendredi boulevard de Beaublanc à Limoges

Ce vendredi, quatrième et dernier jour de course de ce Tour du Limousin-Périgord-Nouvelle Aquitaine 2023 . Elle mènera les coureurs de Glandon - Pays de Saint-Yrieix jusqu'à Limoges avec 170,6 km de course en Haute-Vienne. La caravane s'élancera à 11h45 et le départ fictif sera donné à 13h15 de Glandon.