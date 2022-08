Tour du Limousin : qui prendra le départ la semaine prochaine ?

Le Tour du Limousin fait son grand retour la semaine prochaine ! En juin dernier, France Bleu vous dévoilait le parcours de cette 55ème édition, avec quatre étapes qui promettent de belles surprises. Aujourd'hui, c'est la liste des coureurs qui a été rendue publique par les organisateurs.

Si elle est susceptible de changer jusqu'au dernier moment, elle contient pour l'instant quelques noms alléchants. Warren Barguil (Team Arkéo-Samsic), vainqueur l'an dernier, devrait venir défendre son titre. Face à lui, Benoit Cosnefroy, qui avait remporté l'édition 2019, mènera l'équipe AG2R Citroën en compagnie du natif d'Oradour-sur-Glane, Valentin Retailleau. Guillaume Martin, obligé de quitter le Tour de France à la 9e étape à cause d'un test positif au Covid-19, sera aussi de la partie avec COFIDIS.

"Des coureurs revanchards"

De grands noms du cyclisme français et étrangers qui ravissent Christian Courbatère, le commissaire de la course. "On a des porteurs de maillots jaunes, des champions du monde, on a un très beau plateau. C'est inespéré, exceptionnel même".

Cette année, 140 coureurs devraient prendre le départ du Tour du Limousin. 20 équipes sont alignées, c'est une de plus que l'an dernier. Pour notre consultant France Bleu Limousin, Olivier Perrier, la course promet d'être belle. "Ça va être une course très ouverte, parce qu'il n'y a pas de grand favori qui se distingue. En fait, on a un plateau de coureurs revanchards et expérimentés qui vont aller jouer la victoire."

Le départ de la première étape entre Verneuil-sur-Vienne et La Souterraine sera donné mardi 16 août à 12h35, à suivre en direct sur France Bleu Limousin.