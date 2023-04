Tour du Pays basque 2023 : parcours, profils, équipes... une répétition générale avant le Tour de France

Les routes du Pays basque sud vont, pour les six prochains jours, se transformer en théâtre d'émotions intenses. Ce lundi 3 avril marque le départ la 62e édition du Tour du Pays basque. L'épreuve cycliste s'élance de Vitoria-Gasteiz. 992,5 km, que les coureurs devront parcourir en six étapes, pour rejoindre Eibar, dans l'une des courses considérée comme les plus difficiles du calendrier.

Pas de grosse ascension en montagne pour cette Itzulia , mais des étapes toutes très accidentées : 26 cols, trois de première catégorie, sept de deuxième catégorie et seize de troisième catégorie. Entre montées raides et descentes techniques. Tout cela, au milieu de la ferveur bien connue des supporteurs de cyclisme au Pays basque. Des milliers de personnes rassemblées le long des routes pour encourager les cyclistes et profiter de l’ambiance unique de l'épreuve.

Sur le plan des acteurs, Daniel Martinez vainqueur en 2022, conservera-t-il son titre ? Le cycliste d'Ineos Grenadiers aura fort à faire avec Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), vainqueur du dernier Tour de France, ou encore le champion olypique Richard Carapaz (Education - Easypost), les Basques Ion Izaguirre (Cofidis), Mikel Landa y Peio Bilbao (Bahrain Victorious) ou le Français David Gaudu (Groupama-FDF). La liste complète des participants est à retrouver ci-dessous.

Le tracé de l'Itzulia 2023 a d'ailleurs connu des modifications dans deux des étapes . La troisième entre Errenteria et Amasa-Billabona, en Guipuscoa, et la cinquième entre Ekin – Amorebieta-Etxano, dans la banlieue de Durango, en Biscaye. "Pas de quoi bouleverser le profil des étapes", précisent les organisateurs. Une édition un peu particulière du Tour du Pays basque, façon répétition générale, alors que le compte à rebours de 100 jours du Grand départ du Tour de France a été lancé il y a quelques jours à Bilbao.

Toutes les étapes de l'Itzulia 2023

Le tracé de l'Itzulia 2023

Lundi 3 avril – Etape 1 : VITORIA-GASTEIZ > LABASTIDA (165.4 km)

Le profil de la 1e étape du Tour du Pays basque 2023 le lundi 3 avril. - Itzulia

Mardi 4 avril – Etape 2 : VIANA > LEITZA (193.8 km)

Le profil de la 2e étape du Tour du Pays basque 2023 le mardi 4 avril.

Mercredi 5 avril – Etape 3 : ERRENTERIA > VILLABONA (153.9 km)

Le profil de la 3e étape du Tour du Pays basque 2023 le mercredi 5 avril.

Jeudi 6 avril – Etape 4 : SANTURTZI > SANTURTZI (175.7 km)

Le profil de la 4e étape du Tour du Pays basque 2023 le jeudi 6 avril.

Vendredi 7 avril – Etape 5 : AMOREBIETA > AMOREBIETA (165.9 km)

Le profil de la 5e étape du Tour du Pays basque 2023 le vendredi 7 avril.

Samedi 8 avril – E tape 6 : EIBAR > EIBAR (137.8 km)

Le profil de la 6e étape du Tour du Pays basque 2023 le samedi 8 avril.

Les engagés

Retrouvez la liste détaillée des équipes et coureurs engagés, ICI .

Le palmarès de l'Itzulia

2022 : Daniel Martínez

2021 : Primož Roglič

2020 : Annulé

2019 : Ion Izagirre

2018 : Primož Roglič

2017 : Alejandro Valverde

2016 : Alberto Contador

2015 : Joaquim Rodríguez

2014 : Alberto Contador

2013 : Nairo Quintana

Vídeo Promocional - Promo bideoa | #Itzulia2023