Tour du Pays Basque : une victoire "spéciale" pour Jonas Vingegaard

Il était en repérage, et il va certainement repartir avec de très bonnes sensations. À trois mois du Tour de France, qui partira de Bilbao le 1er juillet et restera dans le Pays basque durant trois étapes, Jonas Vingegaard a remporté l'Itzulia ce samedi.

Trois victoires d'étapes

Le Danois s'est adjugé la sixième et ultime étape, après en avoir déjà remporté deux cette semaine. Six journées maîtrisées et dominées. Preuve de sa domination cette semaine, Vingegaard a également remporté le maillot vert.

"Je remercie mes coéquipiers, ils ont été fantastiques aujourd'hui [samedi], comme ils l'ont été toute la semaine. J'avais eu des bons résultats au pays Basque avant cette victoire, donc cela la rend encore plus spéciale" a déclaré le vainqueur du Tour de France 2022, dans des propos rapportés par son équipe Jumbo-Visma.

Jonas Vingegaard avait terminé 2e du Tour du pays Basque en 2021. Il s'agit de la deuxième course remportée par le Danois en trois épreuves disputées depuis le début de sa saison: il a d'abord triomphé sur O Gran Camino (le Tour de Galice), puis a fini troisième de Paris-Nice, derrière Tadej Pogacar et David Gaudu.

Deux Basques sur le podium

Au classement général, le coureur de la Jumbo-Visma a terminé devant deux coureurs basques : Mikel Landa, à 1 minute et 12 secondes, et Ion Izagirre , à 1 minutes et 29 secondes.

Izagirre grimpe sur le podium pour la sixième fois grâce aux quatre secondes de bonification acquises à la faveur de sa troisième place sur la ligne samedi. Le Français David Gaudu échoue lui à la quatrième place pour deux secondes.