La 26e édition du Tour du Périgord a lieu ce dimanche à Sarlat

Ce dimanche s'élance la 26ᵉ édition du Tour du Périgord, organisé par le Vélo Club de Montpazier. La course de 149 kilomètres comporte onze boucles, 19 clubs participent. Cette course avait été lancée en 1986 puis interrompue en 1990 avant de renaitre en 2001. De nombreux champions de cyclisme ont participé à cette course comme Laurent Jalabert, Thibault Pinot ou encore Romain Bardet. Cette course cycliste amateur débute à 13h15 avec une arrivée prévue à 17 heures. La remise des prix aura lieu dans la foulée.

Le départ et l'arrivée place Pasteur

Le départ et l'arrivée auront lieu place Pasteur à Sarlat, pour assister à la course, vous pouvez aussi vous rendre au sommet de la cote de la Croix d'Allon, la principale difficulté du parcours. Il est possible de redescendre à la ligne d'arrivée avant le passage final des coureurs. L'organisation espère que les spectateurs joueront le jeu et achèteront le programme à deux euros.

Les équipes engagées