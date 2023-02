Tour du Var et des Alpes-Maritimes : où voir passer les coureurs ce week-end ?

Qui succèdera à Nairo Quintana ? La question va animer le peloton tout au long de cette 55e édition du Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Vainqueur l'an dernier, le Colombien laisse la vedette aux Français et préfère participer au championnat de Colombie plutôt que de défendre son titre. Du coup on a très envie de voir si Thibaut Pinot ou Romain Bardet peut marquer le palmarès de cette course ramassée sur trois jours. Les deux trentenaires sont les têtes d'affiche, avec Bryan Coquard ou Nacer Bouhanni. On suivra aussi les Azuréens Rudy Molard (Groupama-FDJ), Clément Champoussin (Arkéa-Samsic) ou Mickaël Chérel (AG2R) alors que Nice-Métropole-Cote-d'Azur sera encore l'équipe la plus applaudie.

Double ascension du col du Testanier dans l'Estérel

Un grand plateau à déguster dans un cadre encore magnifique. La première étape roulante ce vendredi dans le Var entre St-Raphaël et Ramatuelle (187 kms) alternera entre bord de mer et massif des Maures avec le seul col de Vignon comme difficulté au programme. Les 125 coureurs vont voir le parcours se corser à partir de samedi et l'arrivée dans les Alpes-Maritimes. Au départ de Mandelieu (arrêt de bus Abel Ballif), la deuxième étape emmène les coureurs vers le massif de l'Estérel avec la double ascension du col du Testanier, puis le pays grassois (Grasse - Le Rouret - Opio) puis la montée vers Saint-Vallée-de-Thiey avant l'arrivée à Antibes, au niveau de l'Azur Aréna, là encore ouverte aux sprinteurs qui auront tenu le rythme de la journée.

Passage par la fondation Maegh dimanche

Du spectacle, il y en aura forcément dimanche avec la troisième et dernière étape. La plus courte (131 km). La plus escarpée. Au départ de Villefranche-sur-Mer (chemin de la Condamine). Avec les traditionnels cols d'Eze et de Châteauneufs (1ere catégorie), des passages par Tourette-Levens, Aspremont et Colomars, mais aussi une arrivée originale à Vence en passant par la fondation Maegh et le village de St-Paul-de-Vence.

Le directeur de la course Amaël Moinard est l'invité de France Bleu Azur matin à 8h15 vendredi.