"Émue, joyeuse et excitée" : Audrey Cordon-Ragot impatiente du premier Tour de France féminin

"J'ai en fait l'impression d'ouvrir un deuxième chapitre" en très peu de temps, lance Audrey Cordon-Ragot ce jeudi, juste après l'annonce du parcours de la première édition du Tour de France féminin en 2022. "On vient d'avoir le premier chapitre Paris-Roubaix qui s'est fort bien déroulé. Là, on a le deuxième chapitre, Tour de France. Il s'ouvre certes un peu avant la compétition, mais c'est très important car il y aura toute une approche et une préparation à cela" continue la Pontivyenne.

Un grand pas vers la reconnaissance du cyclisme féminin

"Je me sens émue, joyeuse et excitée. Il y a beaucoup de sentiments qui se mélangent" reprend la coureuse de l'équipe Trek-Segafredo, "c'est un grand pas vers la reconnaissance du cyclisme féminin, on l'attendait depuis des années. J'ai l'impression de faire partie un petit peu des vieilles aujourd'hui. _On s'est tellement battu_, on a tellement grogné pour l'avoir qu'ils ont fini par craquer !"

Une étape supplémentaire vers autre chose

Selon elle, il ne s'agit là que d'une étape supplémentaire vers autre chose. "On est seulement à l'amorce de ce qui va se passer pour le cyclisme féminin et le sport féminin en général. J'attendais ça pour finir ma carrière parce que je ne vais pas rester encore longtemps. Et puis pour vivre un nouveau cyclisme féminin, que je qualifie de 2.0, car enfin on peut vivre de notre de sport. Enfin, on peut être reconnu à notre juste valeur. C'était inespéré il y a encore cinq ans donc c'est énorme".

Des primes en deça de celles des hommes

Mais il reste bien sûr à faire, notamment au niveau des primes. 250.000 euros de dotation seront attribués pour ce premier Tour de France féminin pour les équipes et les coureuses. La vainqueure du classement général remportera 50.000 euros à l'issue des huit jours de compétition. Le vainqueur du Tour de France masculin touchera lui 500.000 euros, au terme de trois semaines de course. "L'équité avec les garçons, on la voudrait tout de suite et le plus rapidement possible" commente Audrey Cordon-Ragot, "mais il faut être honnête et objectif sur ce qu'on peut apporter médiatiquement, sur ce qu'on peut apporter aux sponsors qui nous suivent aujourd'hui".

On n'a pas la valeur marchande des hommes

En la matière, la coureuse bretonne le dit tout de go. "On le sait : le cyclisme féminin est encore très peu médiatisé ce qui fait que les sponsors, même s'ils nous suivent, ne peuvent pas récolter les fruits de ce qu'ils investissement tout de suite. C'est un investissement à long terme et je les en remercie pour ça. Il faut être honnête : aujourd'hui, on sait qu'on n'a pas la valeur marchande des hommes. Il faut se contenter de ce qu'on a. Ca n'est pas assez, je suis complètement d'accord avec ça, mais _c'est la loi du marché et malheureusement on en dépend_. On espère que ça arrivera très vite et c'est ce Tour de France qui va faire, je pense, le tremplin pour une nouvelle ère".